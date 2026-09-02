دمای هوای مشهد امشب به ۱۷ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی‌پور درباره وضعیت جوی مشهد و خراسان رضوی اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، تا پایان هفته به‌ویژه در نیمه شرقی و جنوبی استان، وزش باد گاهی شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: احتمال انتقال گردوخاک به سایر نواحی از جمله مناطق مرکزی استان نیز وجود دارد که می‌تواند کاهش کیفیت هوا و میدان دید را به دنبال داشته باشد. همچنین در نواحی بادخیز، احتمال بروز خسارت دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: طی این مدت در نیمه شمالی و غربی استان گاهی افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و به‌ویژه فردا در نواحی شمال غربی و ارتفاعات، احتمال وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق و آب‌گرفتگی وجود دارد.

رضایی‌پور با اشاره به روند دمایی استان گفت: تا روز جمعه، روند کاهش تدریجی دما ادامه خواهد داشت. امروز فریمان با ۱۱ درجه خنک‌ترین و سبزوار با ۴۰ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز امشب به ۱۷ درجه و فردا به حداکثر ۳۱ درجه خواهد رسید.