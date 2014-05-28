به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علی دوست‌مهر که برای برپایی اردوی آماده‌سازی و برگزاری دو دیدار تدارکاتی راهی امارات شده‌اند، در دومین بازی خود در این اردو، سه‌شنبه شب برابر تیم جوانان (زیر 19 سال) این کشور به پیروزی یک بر صفر رسیدند.

این مسابقه در ورزشگاه النصر برگزار شد و سعید عزت‌اللهی در دقیقه 44 و از روی نقطه پنالتی تک گل تیم فوتبال جوانان ایران را به ثمر رساند.

تیم جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌‎کند، یکشنبه شب هم در نخستین بازی خود را با تیم جوانان به تساوی یک بر یک دست یافته بود.

رقابتهای فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا طی روزهای پنجشنبه 17 مهرماه تا روز پنجشنبه اول آبان‌ماه در کشور میانمار برگزار می‌شود که در آن رقابتها تیم ایران با تیم‌های میانمار، تایلند و یمن همگروه است.