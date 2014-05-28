آغاز مذاکرات جدی مسوولان تراکتورسازی با گزینه داخلی/ سرپرست فصل گذشته، دستیار اول "ابراهیم زاده" می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال منتفی شدن حضور "ولادیمیر پتروویچ" سرمربی صرب در تبریز، مسوولان باشگاه تراکتورسازی طبق اعلام قبلی به دنبال گزینه داخلی رفته اند.

مذاکرات مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با گزینه داخلی در شرایطی از سه روز قبل آغاز شده که شنیده ها حکایت از برگزاری جلسه با "منصور ابراهیم زاده" سرمربی فصل گذشته تیم راه آهن تهران دارد.

مذاکره مسوولان باشگاه تراکتورسازی با "ابراهیم زاده" امروز در تهران پیگیری شد و به نظر می رسد این مربی که فصل گذشته نیز تا آستانه ثبت قرارداد با تراکتورسازی پیش رفت، هدایت فنی سرخپوشان تبریز در لیگ چهاردهم را به دست خواهد گرفت.

از طرفی گفته می شود که "حسن آذرنیا" سرپرست فصل گذشته تیم تراکتورسازی به عنوان دستیار اول "منصور ابراهیم زاده" به کارش در این تیم ادامه خواهد داد.

از "آرش جابری" که سابقه سرپرستی در تیم های تراکتورسازی و ماشین سازی را در کارنامه دارد، به عنوان جانشین آذرنیا در نیمکت سرپرستی تراکتورسازان نام برده می شود.