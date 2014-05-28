نوسازي ناوگان حمل و نقل روستايي آذربايجان غربي/ 16 دوربين ثبت تخلف نصب مي شود

مجتبي رحماني در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اينكه با هدف نوسازي ناوگان حمل و نقل مسافر روستايي آذربايجان غربي تفاهم نامه همكاري با بانك و بيمه منعقد شده است، اظهار داشت: بر اساس فاز اول اين تفاهم نامه بيمه 100 ميليارد تومان در بانك سپرده گذاري كرده است.

وي با بيان اينكه با اين ميزان سپرده گذاري زمينه نوسازي 300 سواري مسافربر محورهاي روستايي آذربايجان غربي فراهم شده است، اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده در مرحله دوم نيز امكان نوسازي 100 دستگاه ميني بوس فعال در محورهاي مواصلاتي روستايي استان فراهم مي شود.

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي مرزي آذربايجان غربي با اعلام اينكه هم اكنون طرح ساماندهي حمل و نقل روستايي در دستور كار اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان قرار دارد، عنوان كرد:صنعت حمل و نقل ايمن يکي از نيازهاي اساسي هر جامعه اي بويژه روستاها بعنوان زيربنايي ترين بخش هاي اقتصادي جامعه محسوب مي شود.

رحماني ميانگين عمر ناوگان حمل و نقل عمومي مسافر كشور را 21 سال و آذربايجان غربي را 17 سال عنوان و اعلام كرد: با اين وجود نيازمند توجه ويژه به بحث نوسازي ناوگان حمل و نقل مسافر در محورهاي برون شهري و توجه جدي با ايمني فني ناوگان هستيم كه برنامه ريزي لازم در اين راستا انجام شده است.

وي از در دست نصب بودن 6 دوربين ثبت تخلف در محورهاي مواصلاتي آذربايجان غربي خبر داد و اعلام كرد: تا پايان امسال 10 دوربين نيز در مناطق مختلف محورهاي ارتباطي با همكاري پليس راه و راه وشهرسازي نصب شده تا در كنار دوربينهاي نظارتي و شناسه گر تصوير روشني از وضعيت تردد در جاده هاي استان حاصل شود.