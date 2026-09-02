رکورد بزرگترین نهضت سازماندهی مسافران در دهه آخر صفر در مشهد شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان شامگاه چهارشنبه در دومین آیین شکرانه خدمت و تجلیل از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خادمان مواکب خدمت‌رسان به زائران اربعین و دهه آخر صفر که با عنوان خادمان همدلی، عصر امروز، چهارشنبه، ۱۱ شهریور، در تالار همایش‌های شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: درست است که اربعین ذاتا یک حماسه فرهنگی و مردم‌پایه است، اما بالاخره در ساحت‌های مختلفی از جمله امنیت و درمان، نیاز است برخی تدابیر حکومتی پای کار بیاید تا این تجربه معنوی برای مردم، تا حد امکان ارزان‌تر، آسان‌تر و ایمن‌تر باشد.

وی افزود: همین امسال اربعین حسینی به حماسه حضور بیش از ۲۰ میلیون زائر تبدیل شد. این رویداد به سازوکار امنیتی و ساختارهای خدماتی خاص و هدفمند حاکمیتی نیاز دارد. البته زیرساخت‌ها به‌تدریج تقویت می‌شوند. امکانات به‌تدریج رشد پیدا می‌کنند و من یقین دارم سال به سال، اربعین و دهه آخر صفر با شکوه و گستردگی بیشتری برگزار شود.

قائم‌مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: همین الان ما موکب‌هایی داریم که ۵۰ هزار وعده در روز غذای گرم توزیع و روزانه ۱۰۰ هزار قرص نان پخت می‌کنند. حتی گروه‌های جهادی مختلفی داریم که اینها در جریان اربعین پا گرفتند، در دهه آخر صفر رشد کردند و حالا حتی در بحران‌ها به کمک دولت می‌شتابند.

وی ادامه داد: همین امسال ما بیش از ۱۱۰ موکب به همت برادران عراقی داشتیم که در دهه آخر صفر در مشهدالرضا (ع) خدمت‌رسانی کردند. به همین ترتیب مواکب متعددی هم به اراده برادران افغانستانی در جریان خدمت به عاشقان اباعبدالله (ع) در اربعین حسینی برپا شد. این معنای ادعایی است که می‌گوید اربعین حسینی توانست تمدن اسلامی بزرگ را محقق کند. این تمدن‌سازی، آرمان آقای ما بود که محقق شد.

پورجمشیدیان تصریح کرد: از ابتدای ماه صفر تا بیستمین روز از این ماه، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر از ایران به عتبات مشرف شدند که از این شمار، بیش از ۳۳۰ هزار نفر اتباع غیرایرانی و مسافرانی بودند که کشور ما را مسیر تشرفشان قرار می‌دادند. بخش قابل توجهی از این شمار نیز برادران و خواهران افغانستانی ما بودند. امیدواریم محدودیت‌ها برای سال‌های آینده بیش از پیش برداشته شود تا هرکس از محبان امیرالمومنین (ع) اراده کرد، بتواند خاک پاک ایران اسلامی را مسیر تشرف خود به عتبات عالیات قرار دهد.

وی تاکید کرد: امسال با تدابیر خاصی که در راستای جابه‌جایی زائران دنبال شد، رکورد بزرگترین گردآوری امکانات حمل‌ونقل اعم از اتوبوس، قطار و هواپیما در اربعین حسینی شکسته شد و چند روز بعد، رکورد تازه‌ای در دهه آخر صفر و در مشهدالرضا (ع) به ثبت رسید. حالا رکورد بزرگترین سازماندهی و جابه‌جایی مسافران جهان در اختیار مشهدی‌های عزیز قرار دارد و بابت همین من از همه خادمان دولتی، خادمان مواکب و اقشار مختلف مردم مشهد تشکر می‌کنم.