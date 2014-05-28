تعطیلی بنیاد نخبگان خراسان شمالی تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری خراسان شمالی با صدور تکذیبیه ای خبر تعطیلی یا توقف فعالیت های بنیاد نخبگان این استان را تکذیب کرد.

در این تکذیبیه آمده است: پيرو درج خبري در برخي رسانه ها مبني بر تعطيلي بنياد نخبگان خراسان شمالي و اظهار نظري مبنی بر اينكه دليل توقف و تعطيلي، عدم انجام تعهدات استان و استانداري در قبال بنياد بوده، استانداري خراسان شمالي ضمن تكذيب اين موارد توضيحاتي به شرح ذيل جهت تنوير افكار عمومي اعلام مي دارد:

1- با توجه به اتمام مهلت محل استيجاري فعلي بنياد، استانداري يكي از طبقات ساختمان آموزش و پژوهش استانداري را به عنوان مكان جديد بنياد پيشنهاد کرد و قرار بود بنياد نخبگان فعلا به این مكان منتقل شود.

2- در تاريخ5/3/93 اطلاع داده شد كه هيئتي از بنياد نخبگان مركز، بدون هماهنگي و اطلاع استانداري به محل بنياد استان مراجعه نموده و فعاليت بنياد نخبگان استان را به حالت تعليق در آورده است كه متاسفانه به رغم تلاش استانداري هيچ يك از اعضاي هيئت ياد شده حاضر به ارتباط و توضيحي در اين رابطه نشده اند.

3- در حال حاضر استانداري با همكاري نمايندگان محترم مجلس موضوع را بررسي و پيگيري مي نمايد تا ضمن مشخص شدن دلايل اين اقدام وضعيت به روال عادي برگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو روز قبل خبری در برخی از رسانه ها مبنی بر تعطیلی بنیاد نخبگان خراسان شمالی به دلیل عدم انجام تعهدات استانداری در قبال این بیناد منتشر و مشاور بنیاد علمی این نهاد نیز خبر توقف و تعطیلی فعالیت‌های آن را تایید کرده بود.

طی روز جاری نیز قاسم جعفری نماینده پنج شهرستان خراسان شمالی با ابراز تاسف از تعطیلی بنیاد نخبگان این استان، گفته بود که تلاشهای لازم برای ادامه فعالیت بنیاد نخبگان با همکاری و مساعدت استانداری خراسان شمالی انجام می شود.

یاد آور می شود: بنیاد نخبگان خراسان شمالی در مهرماه سال 89 از طریق ویدئوکنفرانس و همزمان با بنیاد نخبگان 12 استان دیگر، از سوی رییس جمهوری وقت افتتاح شد.