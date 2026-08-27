آسیابی: ۲۶۹ بازدید میدانی و ۱۹ هزار و ۵۰۰ ملاقات مردمی در پنج سال

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی صبح پنجشنبه در مراسم تکریم خود با اشاره به بخشی از اقدامات انجامشده در دوره مسئولیت خود اظهار کرد: پروژههای رفاهی و خدماتی دادگستری گلستان از جمله استخر، سالن ورزشی، سالن بدنسازی و مهمانسرای سنتی، بدون دریافت اعتبار مستقیم از قوه قضاییه و با استفاده از صرفهجوییها و اعتبارات استانی اجرا شد.
وی افزود: مجموع منابع هزینهشده برای این پروژهها حدود پنج میلیارد تومان بود که علاوه بر ارتقای خدمات رفاهی کارکنان، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای دادگستری استان را نیز فراهم کرد.
رئیس کل سابق دادگستری گلستان ادامه داد: همکاران دادگستری و سازمانهای تابعه توانستند از این مجموعههای ورزشی بهصورت رایگان استفاده کنند و در بخشهایی مانند خدمات دندانپزشکی و فروشگاهها نیز تخفیفهای ویژه برای کارکنان در نظر گرفته شد.
آسیابی با تأکید بر رویکرد میدانی خود در مدیریت دادگستری گفت: در پنج سال مسئولیتم تلاش کردم از پشت میز فاصله بگیرم و در میان همکاران و حوزههای قضایی حضور داشته باشم؛ بهگونهای که هیچ حوزه قضایی در استان نبود که حداقل یک بار از آن بازدید نکرده باشم.
وی با اشاره به انجام حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ ملاقات مردمی بیان کرد: بخش قابل توجهی از این دیدارها به پیگیری و رفع مشکلات مردم اختصاص داشت و تلاش کردیم مسائل و مطالبات آنان را از نزدیک بررسی کنیم.
رئیس کل سابق دادگستری گلستان همچنین به پیگیری برخی چالشهای قدیمی استان اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند پتروشیمی که سالها در استان بلاتکلیف و سردرگم مانده بود، با ورود دستگاه قضایی و همراهی مسئولان در مسیر حلوفصل قرار گرفت.
آسیابی، راهاندازی میزهای خدمت قضایی در مناطق کمبرخوردار را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و افزود: این اقدام بهعنوان یک تجربه موفق و ابتکاری مورد توجه قرار گرفت و حضور مستقیم مسئولان قضایی در محلات، نقش مهمی در افزایش ارتباط و اعتماد مردم به دستگاه قضایی داشت.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دادگستری گلستان در حوزه محیط زیست گفت: حفاظت از سرمایههای طبیعی استان از دیگر موضوعاتی بود که دستگاه قضایی با جدیت دنبال کرد و در مواردی مانند ممنوعیت ورود خودرو به مناطق حساس زیستمحیطی، تصمیمات و اقدامات لازم انجام شد.
آسیابی همچنین حمایت از ورزش استان را از دیگر حوزههای مورد توجه دادگستری گلستان عنوان کرد و گفت: در حد توان از رشتههایی مانند بسکتبال و والیبال و دیگر برنامههای ورزشی استان حمایت کردیم.
وی تأکید کرد: این اقدامات حاصل تلاش مجموعه قضایی استان و همکاری و همراهی همه همکاران بود و نمیتوان آن را به یک فرد یا یک دوره مدیریتی محدود کرد.
نظر شما