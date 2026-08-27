جعفر حسنخانی هنرمند پیشکسوت موسیقی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، جعفر حسنخانی نوازنده و هنرمند باسابقه موسیقی ایران، که طی روزهای اخیر در بیمارستان بستری و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار داشت شامگاه چهارشنبه چهارم شهریور در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، با اعلام خبر درگذشت این هنرمند فقدان وی را به خانواده، دوستان، شاگردان و جامعه هنری کشور به‌ویژه اهالی موسیقی تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو کرد.

مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد جعفر حسنخانی، روز شنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.

مرحوم جعفر حسنخانی از هنرمندان پیشکسوت حوزه موسیقی و از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت بود. این در حالی است نام او در فهرست اعضای باسابقه مؤسسه در رشته موسیقی ثبت شده و سال‌ها به‌عنوان نوازنده در عرصه موسیقی فعالیت داشت. همچنین او سال‌ها نوازنده ارکستر گل‌ها و ارکستر رادیو بود.