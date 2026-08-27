به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که حدود دو ماه پیش پرونده حضورش در مرحله نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر را با صدرنشینی گروه C بست، باید در ادامه این مسیر وارد مرحله دوم شود تا در مسیری به مراتب سخت تر از مرحله اول، دیدارهای خود را برای کسب یکی از هفت سهمیه قاره آسیا - اقیانوسیه دنبال کند.

این مرحله از مسابقات از امروز (پنجشنبه ۵ شهریور) با برگزاری ۳ دیدار از گروه F آغاز می شود اما تیم ملی بسکتبال ایران که در گروه E قرار دارد از روز جمعه (۶ شهریور) وارد این مرحله از مسابقات می شود تا برگزارکننده ۶ دیدار برای ورود به جام جهانی باشد.

نیوزیلند اولین حریف تیم ملی بسکتبال در این مرحله از مسابقات است؛ تیمی که با ۴ برد و ۱۰ امتیاز از مرحله نخست انتخابی جام جهانی بالا آمد و به عنوان یکی از قدرت های فیزیکی و سریع بسکتبال اقیانوسیه، حریفی جدی و حتی سخت برای تیم ملی ایران به حساب می آید.

البته نیوزیلند در آخرین تقابلی که با بسکتبال ایران مجبور به پذیرش شکست شد. این دیدار سال گذشته در مرحله رده بندی کاپ آسیا (عربستان) برگزار شد که طی آن تیم ملی ایران پیروز شد و بعد از سال ها صاحب مدال آسیایی شد.

تیم ملی بسکتبال ایران آن دیدار را بدون محمد امینی برگزار کرد که مهره ای تاثیرگذار تا قبل از صعود به رده بندی بود اما به خاطر مصدومیت دیدار برابر نیوزیلند را از دست داد. برای دیدار روز جمعه اما این بازیکن خود را به هم تیمی هایش رسانده است تا بعد از مدت ها کنار آنها بازی کند. علاوه بر او، محمد جمشیدی هم به جمع ملی پوشان بازگشته است و این یعنی ترکیب کاملتر تیم ملی بسکتبال ایران برای مرحله دوم انتخابی جام جهانی.

تیم ملی بسکتبال با دو بردی که در دیدارهای تدارکاتی پیش از مرحله دوم انتخابی جام جهانی برابر سوریه به دست آورد، آماده باش خود را برای دیدار با نیوزیلند نشان داد؛ تیمی که در رنکینگ جهانی تنها یک پله بالاتر از ایران قرار دارد با این حال جدال با این تیم با توجه به مسیری که هر دو تیم در آن قرار دارند، سخت و تعیین کننده خواهد بود. در رنکینگ جهانی بسکتبال ایران در رده ۲۶ و نیوزیلند در رده ۲۵ ایستاده است.

تیم ملی بسکتبال ایران بعد از دیدار با نیوزیلند مهیای رقابت با فیلیپین می شود. این دیدار ۸ شهریور برگزار خواهد شد.

هر دو دیدار ایران با نیوزیلند و فیلیپین در مانیل برگزار خواهد شد. این در حالی است که امتیاز میزبانی دیدار ایران و نیوزیلند با ایران است اما فدراسیون جهانی بسکتبال این امتیاز را از کشورمان سلب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال تا اسفند ادامه دارد. در این مرحله ۱۲ تیم در قالب دو گروه E وF با هم رقابت می کنند و در پایان ۷ تیم صاحب سهمیه جهانی می شوند. این سهمیه ها به ۳ تیم برتر هر یک از دو گروه و بهترین تیم چهارم میان آنها اختصاص پیدا می کند.

برنامه کامل دیدارهای این تیم در این مرحله به این شرح است:

جمعه ۶ شهریور

* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۸ شهریور

* ایران - فیلیپین

جمعه ۶ آذر

* ایران - استرالیا

دوشنبه ۹ آذر

* ایران - فیلیپین

پنجشنبه ۶ اسفند

* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۹ اسفند

* ایران - استرالیا