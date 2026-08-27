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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۵

کالابرگ کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ شد

کالابرگ کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ شد

امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان شارژ شد.

هفته گذشته عبداالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم و افزایش اعتبار کالابرگ خانوارها عنوان کرده بود این تفاوت قیمت ۲۳ درصد است و مبلغ کالابرگ می‌تواند از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

این در حالی است که فرآورده‌های لبنی همچنان هفتگی در حال افزایش قیمت بوده و نوسان قیمتی در بازار تخم‌مرغ هم با وجود موج گرما قابل مشاهده و رصد است. افزایش قیمت سوخت یا کاهش سهمیه‌ها نیز تاثیر مستقیم بر هزینه حمل و نقل داشته و به این ترتیب، نرخ تورم لیست کالاهای اساسی مردم را تهدید می‌کند.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

اعتبار کمک معیشت شهریور ماه تا پایان مهر ماه اعلام شده است.

کد مطلب 6926206
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • عبداله IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      4 0
      پاسخ
      ۵ شهریور شد ولی بازم واریز نکردن این چه وضعشه بگین نمی‌ریزد سنگینتره
    • ذبیح علی ویسی سعدی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      3 0
      پاسخ
      سلام، الان نگاه کردم برای بنده شارژ نشده، ساعت ۱۲ و نیم تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۵ ، ممنون میشم پیگیری کنید.
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      30 1
      پاسخ
      سلام پس کالابرگ مرداد ما چی میشه این ماه باید دوبار واریز میکردن دیگه چرا فقط کالابرگ کدملی های ۷ ۸ ۹ ی ماه باید واریز نشه این چه وضعیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • دکتر IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      1 1
      پاسخ
      ایشالا شارژ میشه تا عصر غروب
    • سیما IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      1 1
      پاسخ
      برای ما هم شارژ نشده این چه وضعشه خب من روش حساب کردم همه روش حساب میکنن
    • احمد IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      3 0
      پاسخ
      احراز سکونت هم کردیم. ۱۵ مرداد باید واریز میشد. الانم ۶ شهریوره بازم واریز نکردن!!
    • ایرج IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      3 0
      پاسخ
      برامن من واریز نشده چکار باید بکنم؟ من تمام مراحل اعلام شده رو چندبار انجام دادم . خارج از کشور هم نبودیم. الان چطور باید پیگیری کنیم
    • روشن IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      7 0
      پاسخ
      کالا برگ مرداد ماه کد ملی ۷ .۸ . ۹ .واریز نشده . و انداختن ۵ شهریور . مگه ما دهک بالا هستیم که یک ماه رو ندادن به ما ولی کد ملی ک ارقام دیگه دارن رو ب موقع دادن .
    • روشن IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      5 1
      پاسخ
      یکی به اینا بگه که هستن کسایی که رقم آخر کد ملیشون ۷و۸و۹ هست ولی قشر ضعیف هستن و دهک پایین هستن مثل خود من .انصاف نیست یک ماه مارو ندید و ناعادلانه باشه .اصلا شیوه کد ملی درست نیست مگه دهک بندی نشده. باید اولا از قشر ضعیف شروع کنید نه کد ملی که احتمال غنی و فقیر هست
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ده بار تا الان مراحل احراز اقامت رو انجام دادیم. الانم ۷ شهریوره و هنوز واریز نکردن در حالی که مدام اعلام میشه واریز شده. چقدر دروغ آخه؟ چرا اینقدر ملت رو اذیت میکنید؟
    • بازنشسته IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      1 0
      پاسخ
      من و همسرم دوملیون کالا برگ می‌گرفتیم الان کالا برگ همسرم قطع شده فقط یک میلیون برای من شارژ شده چرا
    • زهرا حیاتی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
      پاسخ
      میخواستم بدونم چرا کالا برگ من که دهک 4 سرپرست خانوار هستم چرا واریز نشده
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 0
      پاسخ
      مگه کالا برگ رو برای حذف ارز ترجیحی و پیشگیری از رانت خواری قرار نبود پرداخت بشه و کالاها گرون بشه، خداروشکر یه قسمت درست بود کالاها شش برابر گرون شده، ولی کالا برگ یه ماه کد ملی های 7/8/9 حذف شده، درست یه میلیون ارزش زیادی نداره ولی حداقل یه دونه مرغ میشه باهاش خرید ولی به ما همونم ندادن، متاسفانه نمیدونیم به کی شکایت کنیم،
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      1 0
      پاسخ
      من دهک پایین هستم امااخرکدملی همسرم ۹هستش چرا باید یه ماه کالا نگیریم

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