به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمانبندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان شارژ شد.
هفته گذشته عبداالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم و افزایش اعتبار کالابرگ خانوارها عنوان کرده بود این تفاوت قیمت ۲۳ درصد است و مبلغ کالابرگ میتواند از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
این در حالی است که فرآوردههای لبنی همچنان هفتگی در حال افزایش قیمت بوده و نوسان قیمتی در بازار تخممرغ هم با وجود موج گرما قابل مشاهده و رصد است. افزایش قیمت سوخت یا کاهش سهمیهها نیز تاثیر مستقیم بر هزینه حمل و نقل داشته و به این ترتیب، نرخ تورم لیست کالاهای اساسی مردم را تهدید میکند.
اقلام اساسی مشمول طرح
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
راههای رسمی استعلام موجودی کالابرگ
۱. اپلیکیشن «شمیم»
۲. کالابرگ در پیامرسان «بله»
۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
اعتبار کمک معیشت شهریور ماه تا پایان مهر ماه اعلام شده است.
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