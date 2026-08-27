به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان شارژ شد.

هفته گذشته عبداالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم و افزایش اعتبار کالابرگ خانوارها عنوان کرده بود این تفاوت قیمت ۲۳ درصد است و مبلغ کالابرگ می‌تواند از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

این در حالی است که فرآورده‌های لبنی همچنان هفتگی در حال افزایش قیمت بوده و نوسان قیمتی در بازار تخم‌مرغ هم با وجود موج گرما قابل مشاهده و رصد است. افزایش قیمت سوخت یا کاهش سهمیه‌ها نیز تاثیر مستقیم بر هزینه حمل و نقل داشته و به این ترتیب، نرخ تورم لیست کالاهای اساسی مردم را تهدید می‌کند.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

اعتبار کمک معیشت شهریور ماه تا پایان مهر ماه اعلام شده است.