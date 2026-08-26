به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، طاهره چنگیز شامگاه چهارشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۵ در نشست تخصصی هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که با حضور علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعی از اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: برای رشته‌های جدید، شورای گسترش بر اساس سند توسعه متوازن، فراخوان ایجاد رشته را اعلام می‌کند و دانشگاه‌های متقاضی می‌توانند برای دریافت موافقت اصولی اقدام کنند.

وی افزود: پس از صدور موافقت اصولی، دانشگاه فرصت دارد در یک بازه زمانی مشخص زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز را فراهم کند تا مجوز نهایی رشته صادر شود.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، توسعه رشته‌های توانبخشی را از جمله زمینه‌های قابل پیگیری دانست و گفت: رشته‌های توانبخشی در کشور متناسب با نیاز جامعه توسعه نیافته‌اند و در این زمینه، هم در مقاطع کارشناسی و هم در مقاطع تحصیلات تکمیلی ظرفیت مناسبی برای توسعه وجود دارد.

چنگیز همچنین با اشاره به امکان بازنگری در سند آمایش سرزمین حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: سند آمایش مصوب سال ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی قابلیت بازنگری دارد و باید در این فرآیند مشخص شود چه تصمیماتی در سطح کلان منطقه‌ای اتخاذ می‌شود و چه مواردی نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دانشگاه‌ها و مناطق است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مصوبه هیئت دولت، ایجاد مؤسسات و دانشکده‌های جدید با محدودیت مواجه است، اما این محدودیت شامل ایجاد رشته‌های جدید نمی‌شود؛ بنابراین درخواست‌های مربوط به توسعه رشته‌ها می‌تواند در چارچوب ضوابط و سند توسعه متوازن بررسی شود.

لزوم تعیین تکلیف رشته‌های هم‌پوشان وزارت بهداشت و علوم

معاون آموزشی وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظارت بر رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، باید رشته‌های هم‌پوشان میان وزارت بهداشت و وزارت علوم تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به رشته روان‌شناسی بالینی افزود: روان‌شناسی بالینی در حال حاضر به عنوان رشته علوم پزشکی شناخته نمی‌شود و به همین دلیل دانشگاه آزاد اسلامی مجوز این رشته را از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کند. در صورت تعیین تکلیف و قرار گرفتن این رشته در حوزه علوم پزشکی، استانداردهای وزارت بهداشت نیز باید در آن رعایت شود.

چنگیز همچنین بر ضرورت ساماندهی برخی رشته‌های مشترک و مرتبط میان دو وزارتخانه تأکید کرد.

پیگیری مسائل معیشتی و حقوق اعضای هیئت علمی

معاون آموزشی وزیر بهداشت درباره دغدغه اعضای هیئت علمی در زمینه حقوق و پرداختی‌ها نیز گفت: جایگاه معاونت آموزشی، ارائه اطلاعات مستند، تحلیل‌های آماری و تهیه مدل‌های کارشناسی برای تصمیم‌گیری در سطح وزارتخانه است.

وی افزود: تحلیل آماری حقوق اعضای هیئت علمی و مقایسه آن با برخی گروه‌های تخصصی انجام شده و مستندات لازم برای پیگیری موضوع در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفته است.

چنگیز درباره کارانه آموزشی نیز اظهار کرد: آیین‌نامه مربوط تدوین شده، اما مبنای اصلی آن این است که آموزش باید درآمد ایجاد کند تا امکان پرداخت کارانه از محل درآمد فراهم شود. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی، پایین بودن درآمدهای قابل تقسیم در مدل فعلی است و این موضوع نیازمند اصلاح و بررسی بیشتر است.

وی همچنین از فعالیت کارگروه اقتصادی حوزه معاونت آموزشی و تشکیل کمیته رفاهی خبر داد و گفت: در زمینه خدمات رفاهی، رایزنی‌هایی با صندوق رفاه دانشجویان انجام شده و برای اجرای طرح‌های اقتصادی و رفاهی، هماهنگی با معاونت توسعه وزارت بهداشت نیز در حال پیگیری است.

تأکید بر ظرفیت دانشجویان بین‌المللی در زاهدان

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به موقعیت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ظرفیت دانشجویان بین‌المللی را یکی از مزیت‌های مهم این دانشگاه عنوان کرد و گفت: قرار گرفتن دانشگاه در نزدیکی مرز و هم‌زبانی با بخش قابل توجهی از کشورهای همسایه، ظرفیت مناسبی برای توسعه آموزش بین‌الملل فراهم کرده است.

وی همچنین توسعه آموزش نیروهای حد واسط در مقاطع کاردانی و کارشناسی را مورد تأکید قرار داد و افزود: در این زمینه، وزارت بهداشت از توسعه هدفمند رشته‌ها متناسب با نیازهای منطقه حمایت می‌کند.

بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی

چنگیز درباره آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی نیز گفت: بازنگری این آیین‌نامه پس از حدود دو سال بررسی و اصلاح، در ایستگاه نهایی قرار دارد.

وی افزود: در آیین‌نامه جدید، معیارهای آموزشی با قوت بیشتری دیده شده و سرآمدی آموزشی می‌تواند در بخشی از امتیازات پژوهشی نقش جایگزین داشته باشد. همچنین موضوع خدمات و سرآمدی در خدمت نیز فصل مشخصی در آیین‌نامه جدید خواهد داشت.

معاون آموزشی وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد این آیین‌نامه مراحل نهایی تصویب را در شورای عالی انقلاب فرهنگی طی کند.

تأکید بر ضوابط سختگیرانه انتقال دانشجویان ایرانی از خارج کشور

چنگیز در ادامه با اشاره به موضوع انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، اظهار کرد: انتقال دانشجو تنها از دانشگاه‌های معتبر امکان‌پذیر است و افرادی که در دانشگاه‌های غیرمعتبر تحصیل کرده باشند، امکان انتقال به داخل کشور را ندارند.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه‌های معتبر نیز باید حداقل ۷۲ واحد درسی را گذرانده باشند و در آزمون انتقال شرکت کنند. بر اساس ضوابط موجود، تنها دو درصد برتر این آزمون امکان انتقال به داخل کشور را خواهند داشت.

معاون آموزشی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: سایر داوطلبان واجد شرایط نیز در صورت کسب حد نصاب لازم می‌توانند در برخی رشته‌های کارشناسی ادامه تحصیل دهند و پس از گذراندن واحدهای تعیین‌شده، در آزمون‌های جامع علوم پایه شرکت کنند.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای برخی دانشجویانی که از سوی مؤسسات اعزام دانشجو به دانشگاه‌های غیرمعتبر خارج از کشور معرفی شده‌اند، گفت: تعداد این افراد قابل توجه است و وزارت بهداشت به صورت مستمر در حال پاسخگویی و تعیین تکلیف این پرونده‌هاست.

چنگیز در پایان با تأکید بر اهمیت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در تأمین نیروی انسانی حوزه سلامت در جنوب شرق کشور، اظهار امیدواری کرد با همکاری مسئولان و اعضای هیئت علمی، ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه متناسب با نیازهای منطقه و در چارچوب سیاست‌های توسعه متوازن تقویت شود.