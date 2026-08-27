ادامه اجرای «جومانجی» در پردیس زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، نمایش موزیکال فانتزی کودک و نوجوان «جومانجی» به تهیهکنندگی و کارگردانی اشکان درویشی، پس از اجرا در پردیس سینمایی کوروش، فصل تازهای از اجراهای خود را در پردیس سینمایی زندگی آغاز کرده است.
این نمایش موزیکال و فانتزی با حضور حدود ۱۰۰ کودک و نوجوان روی صحنه و نزدیک به ۲۰ بازیگر صحنهای تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد تومان فروش داشته است.
شراره رخام، سامان گوران، شکوفه عزیزی، حمید فضلالله، بنیتا اشراقی، نوشین عسگری، هادی رسولی و رضا علیرضالو بازیگران این اثر نمایشی موزیکال هستند.
در این پروژه مهشید خسروی مجری طرح، احسان بدخشان نویسنده و رویا منصور بازنویس نمایشنامه هستند. همچنین طراحی فرم و حرکت بر عهده افسانه بخشیفر، طراحی گریم بر عهده پروین شفیعی و موسیقی این نمایش بر عهده آتنا رضوی است. مدیر روابطعمومی و مشاور رسانهای اثر نیز مریم قربانینیا است.
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