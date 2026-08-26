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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

الفهداوی: رژیم صهیونیستی بیش از پیش در مسیر زوال و نابودی است

الفهداوی: رژیم صهیونیستی بیش از پیش در مسیر زوال و نابودی است

رشت- سخنگوی مجلس الرباط المحمدی عراق گفت: امروز به برکت خون شهدا و محور مقاومت، رژیم جعلی صهیونیستی بیش از پیش در مسیر زوال و نابودی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ کامل الفهداوی شامگاه چهارشنبه در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید علی محمد نایینی رشت اظهار کرد: شهادت قائد امت به همراه خانواده، یکی از جلوه‌های بارز وفای به عهد است که باید مورد تقدیر و تبیین قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب افزود: حضور باشکوه ملت عراق در این مراسم، در حقیقت ادای احترام و وفاداری به خون شهدا، به‌ویژه شهدای مظلوم جهان بود.

سخنگوی مجلس الرباط المحمدی عراق تصریح کرد: شهادت رهبر انقلاب و ثبات قدم ایشان در مسیر زعامت مسلمین موجب شد روح مقاومت در میان ملت‌های آزادی‌خواه جهان بار دیگر احیا شود.

الفهداوی ادامه داد: یکی از جلوه‌های این روح مقاومت، استفاده از چفیه فلسطینی است که امروز در میان ملت‌های اروپایی و حتی در قلب اسپانیا نیز دیده می‌شود؛ مسئله‌ای که با وجود تلاش دشمنان برای خاموش کردن صدای حق و حقیقت، همچنان ادامه دارد.

وی در پایان تصریح کرد: امروز به برکت خون شهدا و محور مقاومت، رژیم جعلی صهیونیستی بیش از پیش در مسیر زوال و نابودی قرار گرفته است.

کد مطلب 6929085

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