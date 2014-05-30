محمود کمره ای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان انتخاب رئیس دانشگاه گفت: به نظر می رسد رئیس دانشگاه تهران روز سه شنبه هفته جاری توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری معرفی می شود.

وی ادامه داد: وزیر علوم ظاهرا اعلام کرده بود که هفته آینده در این خصوص تصمیم گرفته می شود.

یکی از گزینه های ریاست دانشگاه تهران درخصوص اینکه شانس خود را برای ریاست دانشگاه تهران تا چه اندازه می بیند، گفت: مساله به شانس بستگی ندارد موضوع انتخاب وزیر علوم و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

به گزارش مهر، دکتر رضا فرجی دانا در حاشیه مراسم دانش آموختگان غیر ایرانی که در دانشگاه تهران برگزار شده بود درخصوص زمان معرفی رئیس دانشگاه تهران گفت: شورای منتخبین دانشگاه پس از نظرسنجی چند نفر را به ما معرفی کردند و ما این گزینه‌ها را در نظر گرفته‌ایم تا به شورای انقلاب فرهنگی معرفی کنیم.

وی افزود: ما قصد داشتیم این موضوع را فردا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنیم که این جلسه به دلیل سفر رئیس جمهور لغو شد.

فرجی دانا با اشاره به عدم برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو هفته آینده تصریح کرد: انشاءالله رئیس دانشگاه تهران دو هفته بعد پس از معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شود.

وزیر علوم گفت: دوستان خبرنگار دو هفته صبر کنند و فرصت دارند خبر بسازند و پیش‌بینی کنند. ما در سکوت هستیم و شما می‌توانید در این فرصت خبرسازی کنید.