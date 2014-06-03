به گزارش خبرنگار مهر، ذبيح الله ذاکری صبح سه شنبه در بازدید از پروژه های شهرستان نوشهر با اشاره به پروژه شبکه فاضلاب شهری در نوشهر گفت: برای تکمیل کامل فاز دوم فاضلاب نوشهر و چالوس نیازمند 30 میلیارد اعتبار است تا این پروژه به اتمام برسد.



وی از اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار برای شبکه فاضلاب نوشهر و چالوس در سال 93 خبر داد و افزود: در حوزه آب شرب شهری نیز در شهر نوشهر هیچگونه مشکل کمبود آب وجود ندارد فقط نقاطی افت فشار آب ممکن است احساس شود.



وجود 257 پروژه نیمه تمام آبفای روستایی در مازندران



مدیرکل آبفای روستایی استان مازندران با اشاره به پروژه های نیمه تمام در این استان گفت: 257 پروژه نیمه تمام آبفای روستایی در مازندران وجود دارد که نیازمند 202 میلیارد تومان اعتبار است.



مجید عبدالهی افزود: علاوه بر این پروژه های نیمه تمام بیش از 5 هزار کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی دچار فرسودگی شده که در مجموع نیازمند به 600 تا 700 میلیارد تومان اعتبار است.



وی با اشاره به رایگان قرار گرفتن آب شرب برای روستائیان عنوان داشت: هر هزار لیتر اب شرب روستایی تنها با با مبلغ 59 تومان بفروش می رسد درحالیکه بیش از 900 تومان از سوی دولت برای آن سوبسید تعلق می گیرد.



مدیرکل آبفای روستایی استان مازندران تاکید کرد: همین ارزانی آب شرب آشامیدنی باعث شده تا برخی متاسفانه این اب را در مسائل کشاورزی بکار ببندند که لطمه بزرگی به تامین آب آشامیدنی روستایی زده می شود.



وی با رد اظهارات فرماندار نوشهر مبنی بر عدم برآورد مجمتمع آبرسانی شرق نوشهر بر اساس جمعیت گفت: برآورد مجتمع آبرسانی شرق نوشهر درست بوده اما افزایش بی رویه ساخت و سازهای غیر مجاز و شبکه گذاری های خودسرانه و همچنین عدم تمکین برخی روستاها در زیر پوشش قرار گرفتن آبفای روستایی باعث شده تا برخی مشکلات کمبود اب در بخش مرکزی و شرق نوشهر را شاهد باشیم.



وی خاطرنشان کرد: از مجموع 3 هزار روستای استان مازندران تنها یکهزار و 600 روستا تحت پوشش آبفای روستا قرار دارد درحالیکه خدمات به تمام روستاها ارائه می شود.