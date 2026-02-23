۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۱

۳ طرح بزرگ آب و فاضلاب با حضور رئیس جمهور در مازندران افتتاح می‌شود

ساری- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از بهره‌برداری سه طرح راهبردی در حوزه آب و فاضلاب استان با اعتباری بیش از ۸۲۰ میلیارد تومان همزمان با سفر رئیس‌جمهور به مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به اتمام مرحله دوم تصفیه‌خانه فاضلاب نوشهر و چالوس اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان و با هدف صیانت از دریای خزر اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح، فاضلاب‌های خانگی پس از طی مراحل استاندارد تصفیه، به چرخه طبیعت بازمی‌گردد و پساب تولیدی قابلیت استفاده در بخش کشاورزی را دارد. با بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۵۰ هزار نفر از جمعیت شهرهای نوشهر و چالوس از خدمات شبکه فاضلاب شهری بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از آماده افتتاح بودن مجتمع آبرسانی خزرآباد ساری خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان، آب شرب پایدار ۱۰۰ روستا و حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت را تأمین می‌کند.

برارزاده از پایان عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی ریگ‌چشمه بابل نیز خبر داد و تصریح کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان، امکان تأمین آب پایدار برای ۲۷ روستا و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.

وی هدف از اجرای این پروژه‌ها را تأمین پایدار آب شرب، کاهش تنش‌های آبی و رفع مشکل قطعی آب در مناطق شهری و روستایی استان عنوان کرد و افزود: در سفر پیش‌روی مسعود پزشکیان به مازندران، این سه طرح به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید.

