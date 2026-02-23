به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به اتمام مرحله دوم تصفیه‌خانه فاضلاب نوشهر و چالوس اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان و با هدف صیانت از دریای خزر اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح، فاضلاب‌های خانگی پس از طی مراحل استاندارد تصفیه، به چرخه طبیعت بازمی‌گردد و پساب تولیدی قابلیت استفاده در بخش کشاورزی را دارد. با بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۵۰ هزار نفر از جمعیت شهرهای نوشهر و چالوس از خدمات شبکه فاضلاب شهری بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از آماده افتتاح بودن مجتمع آبرسانی خزرآباد ساری خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان، آب شرب پایدار ۱۰۰ روستا و حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت را تأمین می‌کند.

برارزاده از پایان عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی ریگ‌چشمه بابل نیز خبر داد و تصریح کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان، امکان تأمین آب پایدار برای ۲۷ روستا و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.

وی هدف از اجرای این پروژه‌ها را تأمین پایدار آب شرب، کاهش تنش‌های آبی و رفع مشکل قطعی آب در مناطق شهری و روستایی استان عنوان کرد و افزود: در سفر پیش‌روی مسعود پزشکیان به مازندران، این سه طرح به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید.