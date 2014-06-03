به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی زاده صبح سه شنبه در حاشیه هماهنگی این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این جشنواره در منطقه گردشگری فندقلو واقع در شهرستان نمین برگزار خواهد شد.

وی زمان برگزاری این جشنواره را جمعه 23 خردادماه جاری عنوان کرد و ادامه داد: روز یکشنبه 25 خرداد به عنوان روز گل و گیاه نامگذاری شده اما به دلیل اینکه این جشنواره به حضور خانواده ها و در روز تعطیل برگزار شود، دو روز زودتر اجرا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان شناسایی و معرفی ظرفیت های گردشگری منطقه بویژه جنگل نمونه گردشگری فندقلو، توسعه امکانات گردشگری در مناطق گردشگری نمین، معرفی توانایی استان در زمینه گیاهان دارویی، ایجاد شور و نشاط در جامعه و... را از مهمترین اهداف این جشنواره برشمرد.

وی با بیان اینکه جشنواره گل هاب بابونه بکی از مهمترین و پرمخاطب ترین جشنواره های این استان است، تاکید کرد: سیاست گذاری ها در خصوص این جشنواره مطلوب بوده، چنانچه امروز شاهدیم پس از چهار سال وقفه بار دیگر با پیگیری های عمومی و منطقه ای و نیز مسئولان شهرستان نمین برگزار خواهد شد.

تقی زاده همچنین از تدارک برنامه های شاد و مفرح در کنار برنامه های تفریحی و گردشگری برای خانواده و گردشگران در این جشنواره خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این غرفه هایی نیز به منظور معرفی صنایع دستی استان، غذاهای محلی و برگزاری آئین های سنتی در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

وی در عین حال مهمترین دغدغه میراث فرهنگی را جلویگری از تخریب محیط زیست منطقه در برگزاری جشنواره عنوان کرد و از خانواده و شهروندان استان و میهمانان خواست که فقط در مناطق مشخص شده حضور داشته باشند و از ورود به منابع طبیعی و آسیب به آن بویژه ریختن زباله خودداری کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تاکید کرد که در این راستا و در جهت نهادینه شدن فرهنگ حفظ محیط زیست، برنامه پاکسازی زباله های منطقه همرمان با اجرای این جشنواره با مشارکت خانواده ها و جوانان اجرا خواهد شد.