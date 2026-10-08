به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، جواد نکونام در نشست خبری بعد از بازی مقابل استقلال تهران، اظهار داشت: از هواداران تشکر می‌کنم؛ امروز سنگ تمام گذاشتند. جو فوق‌العاده‌ای فراهم کردند و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زدند که بازیکنان تمام توانشان را در زمین گذاشتند. قبل از بازی در رختکن به بازیکنان گفتم این هواداران برای شما به ورزشگاه می‌آیند و تمام عشق، علاقه و زندگی‌شان تراکتور و شما هستید. چنین هوادارانی در ایران خیلی کم پیدا می‌شوند و باید قدردانشان باشیم. امیدوارم حمایت‌ها از بازیکنان تا پایان فصل ادامه داشته باشد تا همه با هم جشن بگیریم.



وی درباره بازی، بیان کرد: آنالیز خوبی از استقلال داشتیم و می‌دانستیم برنامه‌شان روی ضدحملات است و مدافعان وسط آنها روی پاس دوم، بازی مستقیم انجام می‌دهند تا از توپ سوم استفاده کرده و حریف را تحت فشار قرار دهند.



سرمربی تراکتور ادامه داد: آنها بازی مستقیم را خوب انجام می‌دهند و بازیکنان سرعتی‌شان می‌توانند برای هر تیمی مشکل‌ساز شوند. تمام بازی‌های استقلال را از ابتدای فصل آنالیز کرده بودیم. می‌دانستیم روی بازی مستقیم و ضدحمله مهارت دارند. آنها در حالی سه گل به السد زدند که السد صاحب توپ بود و استقلال پس از توپ‌گیری با ضدحملات سریع گلزنی کرد.



نکونام تأکید کرد: امروز یک لحظه اشتباه کردیم و گل خوردیم. نیمه اول استقلال بهتر از ما بود، اما موقعیت خاصی نداشت. ما در نیمه اول باید دو گل می‌زدیم و با برتری به رختکن می‌رفتیم. در نیمه اول تیم مدنظرمان نبودیم.



نکونام با بیان اینکه نیمه دوم بازی کاملاً یک‌طرفه بود، گفت: نیمه دوم با تغییر زودهنگام، بازی یک‌طرفه شد. بازی کاملاً در اختیار ما بود و استقلال روی اوت‌ها می‌خواست زمان بازی را از بین ببرد. ما یک گل زدیم و گل دیگری هم به ثمر رساندیم که امیدوارم تصمیم درستی درباره هند گرفته باشند. اگر این اتفاق در داخل محوطه جریمه حریف رخ می‌داد و مدافع حریف با دست توپ را می‌زد، پنالتی می‌گرفتند؟ اگر بله، مشکلی نبود.



وی افزود: کاظمی فوق‌العاده قضاوت کرد و یکی از بهترین داوران ایران است. از قضاوتش لذت بردم. قانون برای مهاجم تغییر کرده است؛ اینکه توپ جلوی بازیکن بیفتد و مستقیم وارد دروازه شود یا در جریان فعل‌وانفعالات گل به ثمر برسد، تفاوت دارد.



نکونام با تأکید بر اینکه این همان تیمی است که مدنظرش بوده، اظهار داشت: می‌خواهم تیمم همین‌طور فوتبال بازی کند. تیم خیلی خوب شکل گرفته و از نظر شرایط بدنی تمرین کرده‌ایم و فوق‌العاده هستیم. ما تا دقیقه ۹۰ حریف را تحت فشار گذاشتیم. تنها تیمی بودیم که این‌چنین به استقلال فشار آوردیم. موقعیت‌های صددرصد داشتیم و باید می‌بردیم. محمد نادری و شهریار مغانلو از نزدیکی دروازه موفق به گلزنی نشدند. یک گل هم زدیم که گرفته نشد. فوتبالی که در نیمه دوم انجام دادیم، همان بازی مدنظر من بود و شرایط بدنی هم همان چیزی بود که می‌خواستیم.



وی ادامه داد: می‌خواهیم تا دقیقه ۹۰ هر طور که می‌خواهیم بازی کنیم؛ مالکانه یا با فوتبال پرفشار، بتوانیم از نظر بدنی این شرایط را حفظ کنیم و کم نیاوریم. این همان تیمی بود که می‌خواستیم.



وی در پاسخ به سوالی درباره مقایسه هواداران در خصوص تراکتور کنونی با تراکتور سالیان گذشته، گفت: من دیروز در این خصوص صحبت کردم. هوادار نیاز دارد تیمش همیشه موفق باشد. هواداران در کل دنیا دوست دارند بازی با پاری‌سن‌ژرمن یا رئال مادرید هم باشد، تیمشان برنده شود. ۱۱ بازیکن زمان آقای اسکوچیچ با الان خیلی فرق کرده‌اند و همان نفرات نیستند. به هواداران حق می‌دهیم و تلاش می‌کنیم. بازی‌های شایسته‌ای انجام می‌دهیم. شرایط بدنی و شکل و ساختار تیم مشکل داشت، ولی بهتر شدیم. ما در نیمه اول شاید نسبت به استقلال خوب نبودیم، اما موقعیت گل بیشتری داشتیم. از دو قدمی نتوانستیم گل بزنیم و از شش قدم هم نتوانستیم توپ را وارد دروازه کنیم. خوب بازی می‌کنیم و موقعیت ایجاد می‌کنیم. توپ هم بالاخره باید به گل تبدیل شود.



نکونام ادامه داد: اینکه همه سالم هستند و کنار تیم حضور دارند، مهم است. هاشم‌نژاد می‌تواند به تیم کمک کند، اما نمی‌خواهم برای چند دقیقه بازی دادن، بازگشت این بازیکن را به عقب بیندازم. امیدوارم او در جام ملت‌ها هم باشد و برای فوتبال ایران و تراکتور کمک کند. امروز به او فرصت بیشتری دادم تا با آمادگی کامل برگردد.



وی درباره شوت‌زنی خوب بازیکنان تراکتور، بیان کرد: من تأکید می‌کنم بازیکن شوت بزند، حتی اگر توپ بیرون برود. در بازی با چادرملو، سیدحسینی پاس داد و یک بازیکن دیگر آن موقعیت را از دست داد. بعد از بازی به او گفتم شوت بزن، مشکلی ندارد. دیدید تیبور، حسین‌زاده و فرجی هم شوت زدند. خیلی خوب استقلال را آنالیز کرده بودیم. تنها تیمی بودیم که این‌قدر به استقلال فشار آوردیم و باید می‌بردیم. نیمه اول هم باید با برد از زمین خارج می‌شدیم. شرایط و شکل بازی ما باید این‌طور باشد؛ بعد از آن هر اتفاقی که می‌خواهد رخ دهد. اگر تیم حریف بهتر از ماست، مشکلی ندارد و احترام می‌گذاریم، اما نباید بد باشیم.



سرمربی تراکتور افزود: تغییرات بین دو نیمه خیلی به ما کمک کرد. استقلال در هر بازی موقعیت‌های زیادی دارد، اما بازیکنان کلیدی آنان را از کار انداختیم و نتوانستند موقعیت ایجاد کنند. چند اشتباه داشتیم و در صحنه‌های ایستگاهی، با شروع زودهنگام تلاش کردند ما را غافلگیر کنند و موقعیت ایجاد کنند.



نکونام گفت: در نیمه اول، پشت محوطه جریمه، بازیکن استقلال سر زد و سپس با آرنج به سر تیبور هالیلوویچ زد که باعث مصدومیت سر این بازیکن شد. داور می‌توانست کارت نشان دهد و کارت گرفتن در نیمه اول می‌توانست تأثیر منفی روی کار بازیکن بگذارد.



وی در خصوص تأثیر نبود خداداد عزیزی، گفت: حضورش خیلی مهم است برای ما. دوست داریم کنارمان باشد و اتفاقاتی رخ داده که امیدوارم به‌زودی کنارمان باشد. ایشان روحیه تیم است و با رفاقتی که با بازیکنان دارد، بودنش کنار تیم مهم است. امیدوارم زودتر دوره محرومیتش بگذرد و ایشان را داشته باشیم. عزیزی نعمت است و مثل بازیکن برای ما مهم است.



وی در خصوص تأثیر نبود آسانی در نیمه دوم اظهار داشت: نیمه اول کاری نکرد و ما او را کنترل کردیم، به‌جز یک صحنه که خودمان اشتباه کردیم. در نیمه دوم نمی‌دانستیم تعویض می‌شود و تغییر تاکتیک، برنامه خودمان بود. وقتی توپ را نداریم، روی بازیکنان کلیدی تمرکز می‌کنیم. او از بازیکنان خوب و یکی از بهترین خارجی‌های تاریخ لیگ است و کیفیت بالایی دارد. می‌تواند در بازی‌ها تأثیر بگذارد و برای تیمی که می‌خواهد حمله کند، خیلی کمک‌کننده است.