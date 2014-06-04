90 درصد ابنیه روستای نرگس چال آزادشهر براثر رانش زمین تخریب شد / ادامه بارندگی شدید و آبگرفتگی شهرهای گلستان

صادق علي مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: در حال حاضر به علت خطري كه اين مردم را تهديد مي كند دستور تخليه اين روستا انجام شده است و اين روستا در حال تخليه است و مردم به مناطقي براي اسكان اضطراري انتقال مي يابند.

وي افزود: به همين منظور جلسه اضطراري شوراي هماهنگي اين شهرستان با حضور نماينده مردم آزادشهر در مجلس شوراي اسلامي و مدير كل بحران استان برگزار شد.

مقدم در ارتباط با بارندگي هايي كه در استان به وجود آمده است ، تصريح كرد: بارندگي در نقاط مختلف استان با شدت هاي متفاوت ادامه دارد و در برخي از نقاط موجب آبگرفتگي شده است ولي مشكل چنداني به وجود نياورده است و تا به الان گزارش خاصي در رابطه با خسارات گزارش نشده است.

وي ادامه داد: بارندگي ها تا فردا عصر ادامه دارد و از ديروز اطلاع رساني هاي لازم را از طريق فرمانداران شهرستان ها در اين زمينه انجام شده است و تجهيزات لازم نيز در مناطق حساس نصب كرده ايم.

مدير كل مديريت بحران استان تاكيد كرد: به مردم استان توصيه مي شود تا در مناطق كوهستاني تردد نكنند و اگر در اين مناطق هستند جا به جا نشوند و در همان مكان بمانند.