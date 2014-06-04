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۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۳۸

مقدم:

90 درصد ابنیه روستای نرگس چال آزادشهر براثر رانش زمین تخریب شد / ادامه بارندگی شدید و آبگرفتگی شهرهای گلستان

90 درصد ابنیه روستای نرگس چال آزادشهر براثر رانش زمین تخریب شد / ادامه بارندگی شدید و آبگرفتگی شهرهای گلستان

گرگان - خبرگزاري مهر: مدير كل مديريت بحران استان گلستان گفت: رانش زمين در روستاي نرگس چال در ارتفاعات شهرستان آزادشهر از بخش چشمه ساران باعث آسيب ديدگي و تخریب 90 درصد بافت مسكوني اين روستا شد.

صادق علي مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: در حال حاضر به علت خطري كه اين مردم را تهديد مي كند  دستور تخليه اين روستا انجام شده است و اين روستا در حال تخليه است و مردم به مناطقي براي اسكان اضطراري انتقال مي يابند.

وي افزود: به همين منظور جلسه اضطراري شوراي هماهنگي  اين شهرستان با حضور نماينده مردم آزادشهر در مجلس شوراي  اسلامي و مدير كل بحران استان برگزار شد.

مقدم در ارتباط با بارندگي هايي كه در استان به وجود آمده است ، تصريح كرد: بارندگي در نقاط مختلف استان با شدت هاي متفاوت ادامه دارد  و در برخي از نقاط موجب آبگرفتگي شده است ولي مشكل چنداني به وجود نياورده است  و تا به الان گزارش خاصي در رابطه با خسارات گزارش نشده است.

وي ادامه داد: بارندگي ها تا فردا عصر ادامه دارد و از ديروز اطلاع رساني هاي لازم را از طريق فرمانداران شهرستان ها در اين زمينه انجام شده است  و تجهيزات لازم نيز در مناطق حساس  نصب كرده ايم.

مدير كل مديريت بحران استان تاكيد كرد: به مردم استان  توصيه مي شود تا در مناطق كوهستاني تردد نكنند و اگر در اين مناطق هستند جا به جا نشوند و در همان مكان بمانند.

کد مطلب 2305118

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