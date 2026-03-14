۲۱۰ نفر در خوزستان به صورت اضطراری اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در شرایط جنگی و حساس کنونی، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با دستگاههای مختلف، اظهار کرد: هماهنگیهای لازم با سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش، اوقاف، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی بهمنظور تعیین مکانهای اسکان اضطراری به انجام رسیده و بخشی از مدارس استان برای این منظور آمادهسازی و تجهیز شدهاند.
حیاتی با بیان اینکه تاکنون ۲۱۰ نفر در مراکز اسکان پیشبینی شده اسکان داده شدهاند، از تشکیل تیم تخصصی با حضور بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: تقسیم کار و هماهنگی لازم برای ارزیابی دقیق خسارات وارده در این تیم صورت گرفته و روند ارزیابی و بروزرسانی روزانه خسارات در حال انجام است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در ادامه به موضوع مدیریت بحران در شرایط حساس اشاره کرد و گفت: سازوکاری بهمنظور مدیریت صحنه در صورت بروز تلفات بالا تعیین و هماهنگیهای لازم در این خصوص صورت گرفته است.
حیاتی بیان کرد: با هماهنگی انجام شده با اداره کل میراث فرهنگی، مقرر شد ۳۰ درصد از ظرفیت بخش خصوصی (هتلها و مراکز اقامتی) به صورت رایگان به منظور اسکان اضطراری شهروندان اختصاص یابد.
