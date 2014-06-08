محدودیتی در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن نوروزی ظهر یکشنبه در نشست بررسی عملکرد سال 92 استان در دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی افزود: بر اساس این سیاست مبلغی به طور سرجمع در بخش های کشاورزی و صنعت و معدن در کشور لحاظ می شود و با توجه به ظرفیت استفاده هر یک از استان های کشور به آنها تخصیص داده خواهد شد.

وی بیان کرد: نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال جاری در بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد پنج درصد کمتر از استان های برخوردار خواهد بود که این نیز یکی دیگر از سیاست های این صندوق محسوب می شود.

وی عنوان کرد: تحقق این امر مهم مشوقی برای متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد است.

معاون استاندار با تشریح عملکرد این استان در سال گذشته در جذب اعتبارات این صندوق گفت: 69 درصد سهمیه سال 92 بخش صنعت و معدن این استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی تاکنون پرداخت و یا انعقاد قرارداد شده است.

وی بیان داشت: سهمیه پارسال بخش صنعت و معدن استان از تسهیلات این صندوق 349 میلیارد ریال بوده که از این میزان 240 میلیارد ریال در شش ماه گذشته پرداخت و یا انعقاد قرارداد شده است.

نوروزی افزود: 17 طرح به مبلغ 330 میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد از اوایل دی 92 تاکنون به صندوق توسعه ملی ارسال شده که از این تعداد 16 مورد به مبلغ 329 میلیارد ریال به تصویب صندوق رسیده است.

این مسئول اظهار داشت: از مجموع این 16 طرح 13 مورد به مبلغ 240 میلیارد ریال انعقاد قرارداد و یا پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 36 درصد سهمیه سال 92 بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تسهیلات صندوق توسعه ملی در این مدت پرداخت و یا انعقاد قرارداد شده است.

نوروزی بیان داشت: سهمیه پارسال بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تسهیلات صندوق توسعه ملی 308 میلیارد و 900 میلیون ریال بوده که 59 طرح از اوایل دی 92 تاکنون به این صندوق ارسال شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار افزود: از این تعداد 30 طرح به مبلغ 114 میلیارد و 360 میلیون ریال در شش ماه گذشته پرداخت و یا انعقاد قرارداد شده است.

نوروزی گفت: کل سهمیه سال 92 کهگیلویه و بویراحمد از تسهیلات صندوق توسعه ملی 657 میلیارد و 900 میلیون ریال بوده که از این میزان 349 میلیارد ریال سهم بخش صنعت و معدن و 308 میلیارد و 900 میلیون ریال نیز سهم بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: از مجموع 657 میلیارد و 900 میلیون ریال سهمیه کهگیلویه و بویراحمد از تسهیلات صندوق توسعه ملی تاکنون 65 طرح به مبلغ 360 میلیارد ریال در بخش های کشاورزی و صنعت و معدن در این صندوق مصوب و به مرحله انعقاد قرارداد رسیده که برخی از آنها پرداخت شده و تعدادی نیز در حال پرداخت است.