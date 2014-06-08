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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۷

خادمی عنوان کرد:

500 کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد به صورت نیمه تمام مانده است

500 کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد به صورت نیمه تمام مانده است

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 500 کلاس درس در قالب 70 فضای آموزشی در این استان به صورت نیمه تمام مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: عملیات اجرای این پروژه ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است.

وی تسریع در پیشرفت فیزیکی و تکمیل آنها را بسیار ضروری عنوان کرد و بیان داشت: استان کهگیلویه وبویراحمد نیازمند منابع مالی برای اتمام این پروژه هاست.

خادمی اظهار داشت: برای تکمیل پروژه های فضاهای آموزشی نیمه تمام و در دست اجرای کهگیلویه و بویراحمد به بیش 650 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی از برگزاری جشنواره بزرگ خیرین مدرس ساز استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران خبرداد و گفت: این جشنواره با حضور خیرین داخل و خارج از استان و چهره های ملی، هم استانی های مقیم تهران، 19خرداد ماه جاری در تهران برگزار می شود.

استاندار تاکید کرد: این جشنواره به منظور فراهم کردن زمینه برای حضور خیرین مدرسه ساز استانی و ملی و شناخت عمق مشکلات فضاهای آموزشی استان در مرکز کشور برگزار می شود.

وی تصریح کرد: اگر خیرین مدرسه ساز در ساخت و تکمیل این فضاهای آموزشی ما را یاری نکنند، علاوه بر تداوم مشکلات و کمبود فضاهای آموزشی در استان، سال ها طول خواهد کشید تا این مدارس تکمیل شوند.

 

کد مطلب 2306988

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