500 کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد به صورت نیمه تمام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: عملیات اجرای این پروژه ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است.

وی تسریع در پیشرفت فیزیکی و تکمیل آنها را بسیار ضروری عنوان کرد و بیان داشت: استان کهگیلویه وبویراحمد نیازمند منابع مالی برای اتمام این پروژه هاست.

خادمی اظهار داشت: برای تکمیل پروژه های فضاهای آموزشی نیمه تمام و در دست اجرای کهگیلویه و بویراحمد به بیش 650 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی از برگزاری جشنواره بزرگ خیرین مدرس ساز استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران خبرداد و گفت: این جشنواره با حضور خیرین داخل و خارج از استان و چهره های ملی، هم استانی های مقیم تهران، 19خرداد ماه جاری در تهران برگزار می شود.

استاندار تاکید کرد: این جشنواره به منظور فراهم کردن زمینه برای حضور خیرین مدرسه ساز استانی و ملی و شناخت عمق مشکلات فضاهای آموزشی استان در مرکز کشور برگزار می شود.

وی تصریح کرد: اگر خیرین مدرسه ساز در ساخت و تکمیل این فضاهای آموزشی ما را یاری نکنند، علاوه بر تداوم مشکلات و کمبود فضاهای آموزشی در استان، سال ها طول خواهد کشید تا این مدارس تکمیل شوند.