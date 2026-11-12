به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای «القدس العربی»، احزاب، فعالان مدنی و تشکل‌های دانشجویی مغرب ضمن مخالفت با گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی کشورشان با رژیم صهیونیستی، خواستار لغو توافق‌نامه‌های منعقد شده با تل‌آویو شده‌اند.

«عزیز هناوی»، نماینده حزب مخالف عدالت و توسعه در پارلمان مغرب، خواستار انحلال گروه دوستی پارلمانی مغرب و اسرائیل شد و ادامه فعالیت آن را اقدامی مغایر با مواضع مردم مغرب در حمایت از فلسطین و قدس دانست.

وی با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، کرانه باختری و قدس تأکید کرد که هیچ دوستی با اشغالگر قابل قبول نیست.

در همین حال، رئیس پارلمان مغرب نیز بر حمایت فراکسیون‌های پارلمانی از حقوق ملت فلسطین تأکید کرد.

«عبدالاله بن‌کیران»، دبیرکل حزب عدالت و توسعه مغرب، نیز ضمن تأکید بر مخالفت اصولی حزبش با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که قصد مقابله با تصمیمات راهبردی دولت مغرب را ندارد؛ موضعی که با واکنش برخی پژوهشگران و فعالان سیاسی روبه‌رو شد.

همچنین «ابتکار مغربی حمایت و پشتیبانی از فلسطین» با صدور بیانیه‌ای، سفر مقام صهیونیست را محکوم و بر ضرورت لغو توافق‌نامه‌های منعقدشده با طرف اسرائیلی تأکید کرد.

فعالان سیاسی و حقوقی مغرب نیز درباره پیامدهای گسترش همکاری‌های نظامی با تل‌آویو و تأثیر آن بر حاکمیت ملی و امنیت آن کشور هشدار دادند.

در همین راستا، تشکل دانشجویی "نوسازی دانشجویی" در مغرب با برگزاری تجمعی اعتراضی در محوطه دانشگاه، مخالفت خود را با همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی با رژیم صهیونیستی اعلام کرد و خواستار قطع تمامی اشکال همکاری رسمی و مردمی با این رژیم شد.

همچنین ابتکار مغربی حمایت از فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی روابط، از احزاب، اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی خواست روز یکشنبه ۲۹ نوامبر (۸ آذر) با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف، در روز ملی اعتراض به عادی‌سازی روابط و همبستگی با ملت فلسطین مشارکت کنند.

این اعتراض‌ها در حالی مطرح می‌شود که سفر امیر برعام به رباط با هدف پیگیری و توسعه توافق‌نامه‌های همکاری امنیتی و دفاعی میان دو طرف انجام شده است.

در جریان این سفر، مقام صهیونیستی با استقبال رسمی مسئولان اداره دفاع ملی و فرماندهی کل نیروهای مسلح سلطنتی مغرب روبه‌رو شد.

بر اساس گزارش‌ها، طرفین در مذاکرات خود درباره توسعه همکاری‌های امنیت سایبری، تبادل تجربیات، خرید فناوری‌ها و تجهیزات نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت مشترک صنایع دفاعی گفت‌وگو کردند.