درگیری سنگین داعش و ارتش در ورودی سامرا/ کینه شدید تروریستها از امامین عسکریین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از درگیریهای شدید گروه تروریستی داعش و ارتش عراق در ورودی شهر سامرا خبر می دهند.

این درگیریها در نزدیکی شهر سامرا رخ داده است. این در حالی است که چند روز پیش تلاش تروریستها برای یورش به سامرا و مرقد مطهر امامین عسکریین (ع) با دخالت نیروهای ارتش و نیروهای کمکی خنثی شده بود.

تروریستهای تکفیری کینه شدید از امامان شیعه (ع) دارند و اخیرا با صدور بیانیه هایی خوی شیطانی خود را برای تخریب قبور ائمه اطهار(ع) نشان داده اند.