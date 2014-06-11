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۲۱ خرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۰۷

آخرین تحولات امنیتی عراق/

درگیری سنگین داعش و ارتش در ورودی سامرا/ کینه شدید تروریستها از امامین عسکریین(ع)

درگیری سنگین داعش و ارتش در ورودی سامرا/ کینه شدید تروریستها از امامین عسکریین(ع)

منابع امنیتی در عراق از درگیریهای سنگین ارتش عراق و گروه تروریستی داعش در دروازه شهر سامرا و تلاش تروریستها برای یورش به حرمین امامین عسکریین(ع) خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از درگیریهای شدید گروه تروریستی داعش و ارتش عراق در ورودی شهر سامرا خبر می دهند.

این درگیریها در نزدیکی شهر سامرا رخ داده است. این در حالی است که چند روز پیش تلاش تروریستها برای یورش به سامرا و مرقد مطهر امامین عسکریین (ع) با دخالت نیروهای ارتش و نیروهای کمکی خنثی شده بود.

تروریستهای تکفیری کینه شدید از امامان شیعه (ع) دارند و اخیرا با صدور بیانیه هایی خوی شیطانی خود را برای تخریب قبور ائمه اطهار(ع) نشان داده اند.

کد مطلب 2309842

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