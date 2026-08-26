اجرای ۵۶ پروژه طرح هادی در سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های هادی شهرستان سوادکوه به محوریت روستای ازانده، گفت: از سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۵۶ پروژه طرح هادی در سطح روستاهای شهرستان سوادکوه با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد تومان اجرا شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران از معرفی به بانک ۴۰۰ متقاضی دریافت وام مسکن در شهرستان سوادکوه خبر داد و افزود: همچنین، در سطح استان نیز تعداد ۲هزار مسکن با پرداخت تسهیلات مسکن در شهرهای زیر ۲۵هزار نفر قابلیت افتتاح دارد.

وی با اذعان بر اینکه در سنوات گذشته تنها روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر تسهیلات مسکن دریافت می‌کردند، خاطر نشان کرد: اما اکنون همه افراد دهک‌های یک تا چهار شهرهای بزرگ می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

احمدی این اقدام را با توجه به نرخ اجاره بها در شهرها و روستاهای استان و نرخ پرداخت اقساط، فرصتی مناسب برای خانه‌دار شدن مردم دانست و میزان وام را ۵۰۰میلیون تومان با سود ۵درصد و بازپرداخت بیست ساله اعلام کرد.