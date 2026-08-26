به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح متمرکز ۱۴ طرح، ۵۶ کلاس درس و ۲۷ نیروگاه خورشیدی مدارس منتخب خراسان شمالی که در سالن جلسات مدرسه فردوسی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: باید حرف مردم را بشنویم و ببینیم برای حل مسائل و مشکلات آنها چه کاری باید انجام دهیم.
علیآبادی با اشاره به تحولات صنعتی در جهان بیان کرد: ما انقلاب صنعتی اول، دوم و سوم را پشت سر گذاشتهایم و اکنون در انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم.
وی ادامه داد: انقلاب صنعتی اول که با فناوری بخار و توسعه ماشینآلات همراه بود، فاصله زیادی میان کشورهایی که صاحب این فناوری بودند و سایر کشورها ایجاد کرد و انگلستان نیز از این تحول بهره زیادی برد.
وزیر نیرو اضافه کرد: انقلاب صنعتی دوم، عصر برقیسازی بود و با جایگزین شدن موتورهای الکتریکی به جای ماشینهای بخار، بار دیگر فاصله میان کشورهای صاحب فناوری و سایر کشورها افزایش یافت.
علیآبادی گفت: انقلاب صنعتی سوم نیز انقلاب دیجیتال بود که فاصله قابل توجهی میان کشورهای صاحب این فناوری و سایر کشورها ایجاد کرد، اما در انقلاب صنعتی چهارم وارد عصر سایبرفیزیک شدهایم؛ عصری که در آن واقعیت و فضای مجازی و ذهن انسان با آنچه در جهان واقعی رخ میدهد، به یکدیگر پیوند میخورند.
وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در این دوره افزود: در انقلاب صنعتی چهارم باید به دنبال این باشیم که چگونه میتوانیم آنچه را فکر میکنیم به عمل نزدیک کنیم و در این میان، مهمتر از عمل، نحوه فکر کردن است.
وزیر نیرو با بیان اینکه مدرسه را تنها محلی برای آشنایی با اقتصاد نمیداند، اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش و تربیت وجود نداشته باشد، همه این دستاوردها بیارزش خواهد بود. نخستین چیزی که باید به دانشآموز آموخته شود، حکمت و تزکیه نفس است.
علیآبادی ادامه داد: امام خمینی(ره) فرمودند «عالم شدن چه آسان، آدم شدن محال» و این موضوع نشان میدهد که صرفاً افزایش اطلاعات و دادهها به معنای رسیدن به دانش نیست.
وی بیان کرد: داده، دانش نیست. اطلاعات نیز صرفاً دادههای مرتبشده است، اما دانش، کشف حقیقتی غیرمعمول از میان انبوه حقایق معمول است و تازه این نیز پایان مسیر نیست، بلکه حکمت اهمیت بیشتری دارد.
وزیر نیرو افزود: خرد یعنی اینکه دانش را به کار بگیریم. اگر دانشمند باشیم اما نتوانیم از دانش خود به درستی استفاده کنیم، عملاً به جایی نرسیدهایم و اگر دانشمند ادب نداشته باشد نیز دانش او فایدهای نخواهد داشت.
وی با اشاره به ویژگیهای مدرسه فردوسی بجنورد اظهار کرد: این مدرسه را به دستاندرکارانی که برای ایجاد آن زحمت کشیدهاند و همچنین همکارانی که در بخشهایی از اجرای این پروژه نقش داشتهاند، تبریک میگویم.
وزیر نیرو با انتقاد از استفاده زیاد از فضای سبز پرمصرف در استان گفت: در کنار استفاده از نمادهای فضای سبز، باید فضای سبز کمآب را در خراسان شمالی توسعه دهیم.
علیآبادی افزود: امیدوارم با اجرای پروژههای مرتبط با بازگشت آب و استفاده از پساب، بتوانیم فضای سبز مناسبی در استان ایجاد کنیم که موجب طراوت و زیبایی استان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور گفت: امروز در مبارزه و جنگ با دشمنی غدار هستیم و در کنار یکدیگر از کشور و تمدن خود دفاع خواهیم کرد.
علیآبادی خاطرنشان کرد: این همزیستی و تمدن چند هزار ساله، پشتوانه عمیقی برای کشور است و تمدن اسلامی نیز با آن گره خورده و ترکیبی بینظیر ایجاد کرده است که میتواند برای هزاران سال کشور را بیمه کند.
وی در پایان گفت: دشمنان محاسبه اشتباهی داشتند و تصور میکردند با ایجاد فشار، کشور خیلی زود درگیر مسائل داخلی و قومی خواهد شد، اما به لطف خدا چنین اتفاقی نه افتاده و نه خواهد افتاد.
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