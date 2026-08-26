به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، در نشست مشترک رؤسای اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران که با حضور رئیسان اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق، به میزبانی اتاق اصناف ایران برگزار شد، موضوعات و چالش‌های اساسی پیش‌روی بخش تولید و ضرورت تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی بررسی شد.

در این نشست، روسای سه اتاق با تاکید بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در تحقق اهداف اقتصادی کشور و ضرورت اتخاذ رویکردهای هماهنگ، موثر و مسئله‌محور در حمایت از تولید، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، بر ضرورت تقویت، حمایت و صیانت از ماموریت و جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تاکید کردند.

در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به نمایندگی از جامعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور ور در راستای تأکیدات اخیر حضرتعالی مبنی بر « اصلاح ساختار مدیریت کشور» و رفع معضل «کندی نظام اداری» و «حمایت واقعی از بخش‌های خصوصی و تعاونی» بر آن شدیم تا برخی رویکردها و اظهارنظرهای اخیر سازمان برنامه و بودجه و برخی دستگاه‌های اجرایی، ناظر بر عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نکاتی به استحضار جنابعالی برسانیم:

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یکی از مسیرهای مهم قانونی برای حل و فصل مسائل بنگاه‌های اقتصادی و عبور از موانع ناشی از تعارض در تفسیر قانون، اجرای سختگیرانه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مقررات است که از منظر بخش‌های خصوصی و تعاونی «بازوی اجرایی دولت» برای رفع موانع و تسهیل امور است.

در شرایط جنگی که فعالان اقتصادی با افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های تأمین مالی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، مشکلات تجارت خارجی و ناترازی انرژی مواجه هستند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متشکل از ارکان دولت، بخش خصوصی و تعاونی قادر است در راستای ارتقای ظرفیت تولید کشور و حفظ اشتغال پایدار گام‌های موثری بردارد.

شایان ذکر است حذف این ستاد مغایر قانون بوده و به معنای حذف موانع تولید نیست، بلکه موجب تداوم موانع و سردرگمی فعالان اقتصادی برای رفع آن می‌باشد. ما بر این باوریم که میان «حمایت از تولید» و «صیانت از درآمدهای دولت» نه تنها تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه موجب درآمد پایدار خواهد شد.

لذا از جنابعالی تقاضا داریم جایگاه و مأموریت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و کارگروه‌های متناظر استانی آن با ریاست استانداران تشکیل می‌شود مورد صیانت گیرد و با دستور صریح و أکید آن جناب، بر اجرای مصوبات آن تأکید شود.