به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اعلام این خبر اظهار کرد: فدراسیون پزشکی ورزشی با عنایت بر اصل تقدم پیشگیری بر درمان، همواره فعالیت‌های آموزشی را به عنوان یک ضرورت و اولویت در دستور کار دارد و در این باره علاوه بر اینکه راسا نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد و تخصصی اقدام می‌نماید که با همکاری و تعامل هدفمند با دیگر بخش‌های ورزش کشور، در این مسیر گام بر می‌دارد.

نوروزی ادامه داد: در این راستا کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون از مدت‌ها پیش، هماهنگی و هم اندیشی لازم در خصوص همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی با ایفمارک در برگزاری هفتمین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک به عمل آورد و در نتیجه در این کنگره فدراسیون پزشکی ورزشی حضور بسیار پر رنگی خواهد داشت.

بر این اساس قائم مقام دبیر علمی کنگره بهنام ثبوتی رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی است که در بخش پنل‌های تخصصی، دو پنل تخصصی با عناوین «اخلاق حرفه‌ای در فوتبال» و« تکان مغزی» با دبیری ثبوتی برگزار خواهد شد.

همچنین پنل «آینده پزشکی فوتبال با هوش مصنوعی» برگزار می‌شود که دبیری آن را دکتر شاهین صالحی، دبیر کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی، بر عهده دارد.

در بخش کارگاه‌های تخصصی نیز کارگاه‌های مبانی مبارزه با دوپینگ با تدریس دکتر رضا سعیدی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ؛ نواربندی (تیپینگ) با تدریس دکتر مرتضی احمدی، عضو کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی؛ ماساژ ورزشی با تدریس دکتر فرشاد غزالیان، رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی، روان‌شناسی در فوتبال با تدریس دکتر امین رفیعی‌پور، رئیس کمیته روان‌شناسی فدراسیون پزشکی ورزشی و کارگاه مکمل‌های پروتئینی و نوشیدنی‌های ورزشی نیز با تدریس دکتر فواد عسجدی رئیس کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان تهران برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و نایب رئیس کمیته ملی المپیک به عنوان یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه حضور خواهد داشت. محورهای اصلی این کنگره شامل نقش رسانه در فوتبال، علم و پژوهش در فوتبال، اقتصاد و صنعت در فوتبال، ملاحظات حقوقی در فوتبال، توسعه برندینگ و بازاریابی، مدیریت و برنامه‌ریزی فوتبال، فرهنگ و جامعه، داوری در فوتبال با قوانین جدید، سواد و فرهنگ هواداری، سلامت و پزشکی ورزشی، توسعه فوتبال زنان و آکادمی و توسعه فوتبال پایه است.

این کنگره با همکاری فدراسیون فوتبال، فدراسیون پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایفمارک، فدراسیون فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل دانش و تجربه میان متخصصان، پژوهشگران، مدیران و فعالان حوزه پزشکی ورزشی و فوتبال خواهد بود.