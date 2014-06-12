دومین روز مذاکرات اجلاس تعیین رژیم حقوقی خزر در رامسر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره کنوانسیون ویژه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در سطح معاونان وزاری خارجه و نمایندگان ویژه سران پنج کشور ساحلی از روز چهارشنبه در هتل رامسر آغاز بکار کرد و مذاکرات روز دوم نیز از صبح پنجشنبه آغاز شد.

ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در حاشیه این کنواسیون به خبرنگار مهر گفت: شرکت کنندگان در این کنوانسیون معاونان وزیر و نمایندگان سران کشورهای خزر هستند.

وی بیان داشت: نمایندگان، ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان در این کنوانسیون درباره رژیم حقوقی و اسنادی که در اجلاس روسای جمهور قرار است امضاء شود، در این کنوانسیون نهایی می شود.

به گزارش مهر، دریای خزر ۱۳۵۰ گونه انواع موجودات زنده و ۵۰۰ نوع گیاه را درخود جای داده است و از نظر سابقة تاریخی و تمدن نیز حداقل ۲۵۰۰ سال قدمت فرهنگ و تمدن درسواحل آن وجود دارد. این دریا دارای هزار و 200 کیلومتر طول و بین 220 تا 550 کیلومتر پهنا و 6500 کیلومتر محیط است که از این مقدار 657 کیلومتر سواحل ایران، 820 کیلومتر سواحل آذربایجان ،1476 کیلومتر سواحل روسیه ، 1647 کیلومتر سواحل ترکمنستان و 1900 کیلومتر سواحل قزاقستان است.