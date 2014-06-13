اجرايي شدن 40 سند تحول آموزش و پرورش از مهر ماه 10/93 هزار بيسواد در كشور وجود دارد

علی اصغر فانی عصر پنجشنبه، درگردهمایی مشترک معاونین آموزش ابتدایی ، روسای گروه ابتدایی، تکنولوژی و گروههای آموزشی و روسای ادارات عشایری سراسر کشور، در اردوگاه تربیتی ثامن الحجج مشهد، اظهار كرد:این نگرش که آموزش و پرورش نهادی سرمایه ای است تا هزینه ای بايد اصلاح شود.

وی تصریح کرد:شعار من این است که مدرسه عامل اصلی توسعه پایداربوده و هرتحولی در تعلیم و تربیت فرزندان این کشور، با مدرسه شکل می گیرد جایی که عامل اصلی توسعه پایدار است.

وزير آموزش و پرورش با بیان این که یکی از اهداف وی مدرسه محوری است، افزود: همه تلاشهای این وزارتخانه بایستی در کف مدرسه متجلی شود.

وی خطاب به معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور گفت: با وجود همه مشکلات و نارسايی های سال گذشته، شما شمع ابتدایی را روشن نگاه داشتید.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که استراتژی وزارتش، کیفیت بخشی است؛ ابراز كرد: انتخاب این راهبرد شعارگونه و تصادفی نیست.امکانات آموزشی یک و نیم برابری به نسبت 19 میلیون دانش آموز سالهای قبل برای 12 و نیم میلیون دانش آموز اکنون، کم نیست و این آمار راهبرد کیفی سازی را به ما دیکته می کند.

فانی با اشاره به این که آموزش و پرورش مسائل فراوان و مزمنی دارد، طرح مسائل بدون اولویت بندی را راهگشا ندانسته و اضافه کرد: تمام کارشناسان و مدیران بایستی بر اساس اولویتها حرکت و طرح مشکلات بدون توجه به محدودیت و منابع، مشکلی را مرتفع نمی کند.

وی در خصوص ساماندهی نیروی انسانی، بهسازی نیروها را مورد تاکید قراردادو اذعان کرد: آموزش و پرورش بدون توسعه مشارکتها قادر به حل مسائلش نیست.خروجی های این نهاد متعلق به همه کشور است و ما یک وزارتخانه مادر هستیم.

فانی از عملیاتی کردن بودجه در نیم درصد مدارس کشور خبردادو گفت:مدیر باید هزینه فایده را در هزینه های مدرسه مدیریت کند.

وی ارتقاء مدیریت آموزشگاهی را از دیگر سیاستهای کاری اش عنوان و افزود: اگر مدیران ما ازمیان افراد توانمندی انتخاب و اختیاراتشان به تدریج افزایش یابد، وضعیت آموزش و پرورش با همین امکانات، فضا، تجهیزات و نیروی انسانی بهتر خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش تمرکز زدایی رادر این بخش سیاست جدید کارش معرفی و تصریح کرد: تمرکز در مدیریت از خلاقیت و نوآوری می کاهد.نیروهایی که در مدیریت متمرکز کار می کنند قادر به به روز کردن خویش، خلاقیت و نوآوری نیستند.

فانی از ارائه طرح طبقه بندی معلمان به صورت لایحه به مجلس خبردادو بیان کرد:هفته آینده در مجلس به بیان مشکلات و اقدامات انجام شده برای نمایندگان خانه ملت خواهم پرداخت و همین برنامه را نیز برای دولت ارائه می دهم تا سال 94 سال شکوفایی آموزش و پرورش کشور شود.

وی ابتدایی را اصل آموزش و پرورش نامید و اظهار كرد:شکل گیری شخصیت دانش آموزان در این دوره شکل می گیرد.دبستانیها و پیش از آن سرمایه های ما هستند.آموزش ابتدایی زیربنای توسعه جامعه است.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را یک تکلیف در نهاد تعلیم و تربیت کشور دانست و اجرای اصولی، علمی ومدیریتی آن را مورد توجه قرارداد.

فانی برنامه ریزی اجرای سند را بسیار سخت توصیف و اجرای غلط و شتابزده بخشهایی از آن را مسبب مشکلات کنونی نظام شش سه سه دانست.

وی بیان كرد:از مهر 93، 40 راهکار سند تحول اجرایی می شود که اين راهكار ها نیاز به مقدمات اساسی نداشته و با اعتبار بخشی دولت، اجرای بخشی از سند را کلید می زند.

فاني مهاجرت روستائیان به شهرها را عامل افزایش کلاسهای چند پایه به 50 هزارکلاس خواند و تصویب آیین نامه این کلاسها را یگ گام برای رسیدن به توسعه واقعی و عدالت اجتماعی معرفی همچنین فعال کردن معلمان راهنما برای مدارس روستایی رادر این مسیر راهگشا بیان کرد.

وی از وجود 10 هزار بیسواد در کشور خبر داد و معاونین ابتدایی ادارات کل آموزش و پرورش کشور را به بستن مبادی بیسوادی ملزم کرد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هیچ دانش آموز شش تا ده ساله ای نباید از تحصیل محروم بماند و اولیا بی سواد مدارس نیز در آموزشگاه های فرزندانشان تحت تعالیم سوادآموزی قرار گیرند.

وی در قسمت دیگری از سخنانش توجه سالهای اخیر به مدارس خاص را مهمترین عامل تضعیف روحیه معلمان، دانش آموزان و کمبود فضا و امکانات مراکز دولتی برشمرد و رسیدگی بیشتر به این اماکن را از اولویتهای کارش دانست.

وی بار دیگر بر عدم ورود نیروی انسانی جدید به آموزش و پرورش تاکید وگفت:هرچه نیروها زیاد تر شوند معیشت معلم بدتر خواهد شد از سوی دیگر چون به ازای هر 11.5 دانش آموز یک معلم داریم که البته کم نیست معضل کمبود نیرو با توزیع مناسب مرتفع می شود.

به گفته فانی امسال مجتمع های شهری جمع می شود تا یکی از سطوح مدیریتی تحمیل شده به این سازمان بزرگ برداشته شود چراکه افزایش لایه های مدیریتی با کاهش انگیزه، جلب مشارکتها را تضعیف می کند.

وی بر عمق بخشی گروههای آموزشی نیز تاکید کرد و این بخش را مهمترین منبع دوره های ضمن خدمت و بازدیدهای تخصصی کلاسهای درس بیان کرد.

وزير آموزش و پرورش خرید آموزشی را یکی از راههای کاهش معضل کلاسهای پرجمعیت بیان و ابراز كرد:با انتقال دانش آموزان مدارس دولتی به غیر دولتی ها از آنها معلم وفضا می گیریم و کمبود دانش آموز آنها رانیز جبران می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش فاصله سنی دانش آموزان پایه اول تا ششم را نیز مورد قبول ندانست و از عوامل ایجاد مشکلات اخلاقی و تربیتی عنوان کرد که طی فرایندی 20 ساله با دو دوره ای کردن ابتدایی مرتفع می شود.

فانی از راه اندازی شبکه مدرسه با هماهنگی صدا و سیما خبردادو تاکید کرد:این شبکه آموزش چند رسانه ای را به معلمان، دانش آموزان و اولیا ابتدایی ارائه و امید می رود در دیگر دوره ها نیز راه اندازی شود.

وی توسعه پیش دبستانی ها را به خصوص در مناطق دوزبانه مورد اهمیت قرارداد و گفت:امسال در پایه های چهارم و هشتم با تغییر برخی کتابهای درسی مواجهیم که کلاسهای ضمن خدمتش برای معلمان در تابستان برگزار خواهد شد.

وزير آموزش و پرورش همچنین از آموزش درکلاسهای تلفیقی برای دانش آموزان هوش مرزی سخن گفت و اذعان کرد:استانهای زیر میانگین کشوری به لحاظ عملکردرا با تزریق منابع مالی به میانگین نزدیک خواهیم ساخت.

وی اجرای طرح تعالی مدرسه به طور آزمایشی در تعدادی از شهرهای کشور را گامی اساسی برای کیفی سازی مدارس دانست.