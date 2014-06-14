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۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸

بیستمین دوره جام‌جهانی- برزیل؛ 

فرد: خطای مدافع کرواسی روی من صد در صد پنالتی بود

فرد: خطای مدافع کرواسی روی من صد در صد پنالتی بود

مهاجم تیم فوتبال برزیل از تصمیم داور ژاپنی دیدار تیم‎های برزیل - کرواسی مبنی بر اعلام پنالتی به سود تیم میزبان دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل در نخستین بازی رقابتهای جام جهانی 2014 با نتیجه 3 بر یک مقابل کرواسی به برتری رسید. گل دوم برزیل در شرایطی به ثمر رسید که "یوئیچی نیشیمورا" خطای مدافع کرواسی بر روی فرد را پنالتی تشخیص داد در حالی که این تصمیم وی با انتقادات بسیاری همراه بوده است.

فرد در ویدیویی که به تازگی منتشر شده، اظهار کرد: این یک پنالتی کاملا آشکار بود؛ نه بیشتر و نه کمتر. من توپ را کنترل کردم و آماده بودم تا برگردم اما بازیکن کرواسی روی شانه من فشار وارد کرد. من با این حرکت تعادلم را از دست دادم و به زمین افتادم.

مهاجم برزیل افزود: خیلی از مردم می‌گویند که داور به اشتباه نقطه پنالتی را نشان داده اما مدافع کرواسی روی شانه چپم فشار آورد و مانع از گلزنی من شد.

کد مطلب 2311071

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