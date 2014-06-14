به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، قانع‌زاده سفیر ایران در برزیل در مراسم نیمه شعبان که با حضور ملی‌پوشان، کادر فنی و مسئولان فدراسیون برگزار شد، گفت: در ابتدا این عید بزرگ را به همه شما عزیزان تبریک می‌گویم و از اینکه در جشن بزرگ نیمه شعبان در کنار شما هستیم، جای خوشحالی دارد.

وی اضافه کرد: برای من به عنوان سفیر باعث افتخار است که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امشب میزبان شما عزیزان، ورزشکاران و محبوبان دل ملت ایران باشم. همچنین بسیار مسرورم فرصتی دست داد تا از نزدیک با کارلوس کی‌روش آشنا شوم و همچنین دوستان عزیزم کفاشیان، محمدنبی و مقدس و دیگر عزیزان را از نزدیک در برزیل ببینم.

سفیر ایران در برزیل خاطرنشان کرد: آنچه بدست آمده، در سایه عنایت حق تعالی و در پرتو مدیریت هدفمند، کارآمد و پویای کی‌روش و با تلاش و کوشش جوانمردانه شما ورزشکاران عزیز و همدلی اعضای فدراسیون فوتبال به ویژه کفاشیان و البته با دعای خیر ملت ایران حاصل شده است.

وی ادامه داد: همه شما می‌دانید در ورزش پهلوانی، جوانمردی، آزادگی، تخصص، تعهد و شجاعت جوهره این ورزش را تشکیل می‌دهد. فکر می‌کنم در ورزش قهرمانی شما به تاسی از این آموزه‌ها که آموزه‌‎های اسلامی است، در بازگشت به میهن اسلامی حامل کاپ اخلاق و جوانمردی خواهید بود.

قانع‌زاده در ادامه تاکید کرد: اطمینان دارم آنچه چیزی که پیش بینی شده، ان‌شاءالله تحقق پیدا می‌کند و تیم ملی ایران به مرحله بعدی صعود خواهد کرد. البته من متخصص نیستم اما احساس درونی من هم چنین چیزی را طلب می‌‎کند و به همین خاطر سفارت جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی‌هایی برای مرحله بعد از مقدماتی کرده است تا در کنار شما و همراه ملت بزرگ ایران نظاره‌گر افتخار آفرینی شما باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چشمان باز مردم ایران نظاره‌گر شما هستند و دل‌های آنها که دل‌های پر از امید هست با شما همراه خواهد بود. اطمینان دارم با توجه به تقارن این شب‌های بزرگ و ولادت با سعادت منجی عالم بشریت ما به آن چیزی که آرزو می‌کنیم، خواهیم رسید. من از شما عزیزان درخواست می‌کنم آرزوهای بلند در این شب داشته باشید تا ان‌شاءالله شاهد بازی‌های غرورآفرین شما باشیم.

سفیر ایران در برزیل در ادامه در خصوص کارهایی که سفارت ایران در برزیل انجام داده، یادآور شد: قصدم این بود گزارش چند دقیقه‌ای از کارهای سفارت انجام داده، بگویم که در سه جمله در زمینه امنیت، مسائل فرهنگی و آسایش هموطنان خلاصه می‌کنم. در زمینه امنیت، بنده طی چهار ماه گذشته از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران با مسئولان عالی رتبه ایالاتی دیدارهای مختلفی را برگزار کردم و درخواست داشتم شرایط ویژه‌ای برای تیم ملی ایران در نظر بگیرند.

وی افزود: در خصوص مسائل فرهنگی، مقرر شده است در سه شهری که تیم ملی ایران در آنجا مسابقه برگزار می‌کند، هفته فرهنگی خواهیم داشت. نمایشگاه صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری از ایران نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شما نیز اگر فرصت پیدا کردید بازدیدی هم از آنجا داشته باشید.

قانع‌زاده در پایان در خصوص آسایش ایرانیانی که به برزیل سفر کرده‌اند، گفت: برهمین اساس پست کنسولی 24 ساعته را فراهم کردیم تا قلب پرسنل سفارت جمهوری اسلامی ایران همراه شما و در خدمت شما باشد. بنده هم به عنوان نماینده دولت تا پایان این رقابتها در خدمت شما خواهیم بود. آرزو می‌کنم سربلند و پیروز باشیم و شاهد موفقیت شما در این جام جهانی باشم. سفیر ایران در پایان این میهمانی به رسم یادبود هدایایی برای کی‌روش، کفاشیان، نبی و بازیکنان تیم ملی اهدا کرد.

سفیر ایران در برزیل در پایان صحبت‌هایش هدایایی را به رسم یادبود به مدیران تیم ملی، کارلوس کی‌روش و اعضای کادرفنی و بازیکنان این تیم اهدا کرد که تصاویر آنها را در زیر می‌بینید: