پخش مستقیم مسابقات فوتبال جام جهانی در شهر کرمانشاه/ محدودیت تردد کامیون در خیابان شهید حدادعادل

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمانشاه پیش از ظهر شنبه در ستاد اجرایی سفرهای استان، اظهار داشت: شهرداری کرمانشاه و دیگر نواحی آن آمادگی بسیار خوبی برای استقبال از مهمانان و مسافران تابستانی دارند.

پیمان قربانی گفت: اولین و مهمترین برنامه برای یک پذیرایی و استقبال خوب، آماده کردن مراکز تفرجی و تفرجگاهها برای مسافران به استان کرمانشاه است که این کار تاکنون روند بسیار خوبی را دنبال کرده است.

شهردار کرمانشاه با اشاره به ایجاد سرویس های بهداشتی در سطح استان برای ارائه خدمات بهتر به مسافران، افزود: یکی دیگر از برنامه ها ایجاد کمپ های راهنما برای مسافران ورودی به شهر کرمانشاه است که تمهیدات اولیه این کار به خوبی اندیشیده شده است.

وی بیان داشت: برای ارائه خدمات بهتر به مسافران و همچنین شهروندان، پارکهای شرقی و شاهد کرمانشاه توسعه یافته و کاستی های آن برطرف شده است که این نیاز مهم مردم و هم استانی ها است.

قربانی گفت: یکی دیگر از خدمات شهرداری کرمانشاه به شهروندان، امکان پخش فوتبال های جام جهانی به صورت مستقیم در مناطق 3، 5 و 6 در سطح این شهر است که این امر مورد استقبال خوب مردم قرار گرفته است.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه در کریدورهای غربی و شرقی این شهر تمامی ابعاد برای زیبایی در نظر گرفته شده است، افزود: باید برای سامان دادن بهتر شهر کرمانشاه، پروژه "قره سو" و همچنین "چم بشیر" در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

وی با اشاره به محدود شدن تردد کامیون در خیابان شهید حداد عادل کرمانشاه، تاکید کرد: امیدواریم مسافرینی که به شهر کرمانشاه در ایام تابستان سفر می کنند خاطره خوبی از این سفر به همراه خود ببرند.