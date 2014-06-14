بیانیه ستاد مردمی مدافعان حرم درباره فتنه اخیر تکفیریها در کشور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا اباعبدالله... فتنه عراق، چشمه دیگری از شعبده‌بازی همیشگی جبهه باطل است. در درازای تاریخ، همه شیطانهای جن و انس ـ که در برابر حق، سر تعظیم فرود نیاورده‌اند ـ به مکرورزی و حیله‌گری علیه صراط مستقیم هدایت پرداخته‌اند و تازه‌ترین بروز این فساد در زمین، در همسایگی جمهوری اسلامی ایران، رخ نمایان کرده است.

حمله به شهر مقدس سامراء و پراکندن گرد سیاه ترور در دیگر مناطق کشور عراق، ادامه بی‌خردی گروههایی است که با نامهای تکفیری و وهابی و سلفی، علیه اسلام ناب محمدی، شمشیر از نیام بیرون کشیده‌اند و با چشمان و گوشهایی بسته، شعار مقدس «الله اکبر» را از حلقوم آلوده خویش، فریاد می‌کشند و برخلاف شریعت اخلاق‌مدار آخرین رسول خدا(صلی الله علیه و آله و صحبه المنتجبین)، به کشتار مظلومان و بیگناهان می‌پردازند.

جهان باید بداند حماقتها و دشمنیهای داعش ـ اینک در عراق و پیش از این در سوریه ـ نگاه جوانان انقلابی را از دشمنان اصلی دور نکرده است. دشمنان اصلی اسلام ناب محمدی کسانی‌اند که از طریق دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خود، نادانان تکفیری را، برمی‌انگیزانند، منابع مالیشان را تأمین می‌کنند و سلاح در کف زنگی مست می‌گذارند.

مدافعان حریم اسلام ناب، براساس تکلیف دینی خود، دفاع در برابر حمله جاهلان تکفیری را، واجب کفایی می‌دانند و برای اتمام حجت شرعی، آنان را از مشت محکم خود، برحذر می‌دارند. اما بیش از این فریب‌خوردگان، دشمنان پشت پرده باید بدانند که مشغولیت به دفاع از حرمهای اهل‌بیت(علیهم السلام)، ما را از آماده‌شدن برای نبرد نهایی جبهه حق و باطل غافل نکرده است و این بسیج همگانی برای نشان دادن غیرت دینی مسلمانان، رزمایشی برای جنگ مهمتری است که طلایه‌داران سپاه اسلام، اکنون در فلسطین و اروپا و آمریکا، آغازگر آن شده‌اند.

آینده جهان از آن اسلام ناب و امید زمین، چشیدن شیرینی حاکمیت بقیة الله(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. اگر قرنها پیش، خورشید اسلام از شبه جزیره عربستان طلوع کرد، اینک پرچمداران آن، مردان و زنان مؤمنی هستند که بدون تعصبهای عشیره‌ای و نژادی، همه هستی خویش را تسلیم حقیقت کرده‌اند و دل در گرو روزگاری دارند که خورشید اسلام، از غرب برمی‌خیزد.

الیس الله بصبح قریب