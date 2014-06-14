البیاتی خبر داد : احتمال آزادی مناطق اشغال شده عراق تا چند روز دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس البیاتی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگو با المسله اظهار داشت تکریت و سامراء مرحله خطر را پشت سر گذاشته و هدف دوم آزادی موصل است و مناطق اشغال شده طی چند روز آینده آزاد خواهد شد.

البیاتی گفت پس از فتوای مرجعیت عالی دینی و آمادگی ملت عراق برای دفاع از کشور معتقدم نبرد خیلی طول نخواهد کشید و نبرد پاکسازی عراق نبرد چند روزه و نه چند ماهه خواهد بود.

وی افزود فرماندهی کل نیروهای مسلح درصدد تهیه طرحهایی برای آزادی مناطق است که داعش و همدستانش بر آن مسلط شده اند.

وی گفت تکریت و سامراء مرحله دشواری را پشت سر گذاشته و فرماندهی کل نیروهای مسلح نبردها را از سامراء برای آزادسازی بقیه مناطق در صلاح الدین و در نهایت آزادی موصل مدیریت می کند.