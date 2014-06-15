تامین امنیت موبایل هوشمند و تبلت آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش جرایم سایبری با موضوع تامین امنیت موبایل هوشمند و تبلت دوشنبه 26 خرداد در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

در این همایش کارشناسان نرم افزارهای امنیتی درخصوص آشنایی مخاطبان با تهدیدات سایبری و ارائه راهکارهای شناسایی و مقابله با آنها به سخنرانی می پردازند.

بررسی تهدیدات موبایل های هوشمند و تبلت ها، راههای مقابله با تهدیدات، ویروس یابی موبایل ها و تبلت ها ، بررسی ویژگی های امنیتی مثل ضد سرقت و رهگیری موبایل و تهیه نسخه پشتیبان آنلاین از لیست تماس ها، پیام ها و دیگر اطلاعات از محورهای اصلی این همایش است.

در همایش پیشین که در اردیبهشت ماه برگزار شد، به آموزش تهدیدات سایبری، نحوه شناسایی و مقابله با تهدیدات سایبری، ایمن سازی کامپیوتر، استفاده از نرم افزارهای جدید امنیتی برای افزایش امنیت به صورت چند لایه ای و ... پرداخته شد.