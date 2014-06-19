حل مشکل سد معشوره کار آسانی نبود/ رئیس جمهور مسئولیت احداث معشوره را پذیرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یونسی عصر چهارشنبه در جمع مردم کوهدشت اظهار داشت: این دیار و دشت زرخیر ثروتهای عظیمی چه مادی و معنوی دارد به طوریکه دارایی های فراوانی دارد و ما باید نداشته هایمان را با این دارایی ها تامین کنیم.

وی با بیان اینکه خداوند به این مردم خیلی ثروت داده است عنوان کرد: این دیار دارای ثروت معنوی فراوانی است. مردم این شهرستان مردمی عاشق اسلام و خاندان علوی و اهل بیت هستند و اگر تمام دنیا را به مردم کوهدشت بدهند که از خانواده اهل بیت جدا شوند قبول نخواهند کرد.

حجت الاسلام یونسی با بیان اینکه حب اهل بیت در نزد مردم کوهدشت بالاترین ثروت دنیاست، افزود: عالمان بزرگی هموچون آیت العظمی بروجردی از لرستان و شهرستان کوهدشت برخاسته اند.

دانشمند بزرگ اسلام شناسی از کوهدشت مثل آیت الله آدینه وند برخاسته است که استاد درس حوزه بسیاری از بزرگان ما بوده است.

وی عنوان کرد: بسیاری از متون و کتابهای بزرگان مانند المیزان با استفاده از درسهای ایشان رنگ گرفته است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت با بیان اینکه هنگامی که یک سرزمین فرهنگ مستعد داشته باشد انچه بخواهد اتفاق می افتد افزود: مشکلات فرهنگی ما باید توسط شخصیتها و داشته های فرهنگی خودمان حل شود.

حجت الاسلام یونسی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای سد معشوره در این شهرستان اشاره کرد و گفت: حل مشکل سد معشوره کار آسانی نبود. مباحث سنگینی داشت، مسئولان و نماینده مردم کوهدشت در این زمینه زیادی کشیدند تا مشکل این سد حل شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور مسئولیت ایجاد و احداث سد معشوره را پذیرفته است، عنوان کرد: دولت وظیفه دارد زمینه را برای توسعه مناطق مختلف کشور فراهم کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امید کشور به جوانهاست، افزود: این جوانها هستند که دفاع می کنند و سازندگی و توسعه و پیشرفت کشور را به دوش دارند.

حجت الاسلام یونسی ادامه داد: امروز ایران اسلامی از فناوری خوبی برخوردار است اما این تمام مسئله نیست باید برای توسعه و سازندگی و رفع محرومیت مبارزه کرد.

وی با بیان اینکه نباید همیشه آرزوی ما این باشد که برویم و کارمند دولت شویم، افزود: آنچه مهم است ایجاد فرهنگ و نشاط کار است. جوانها بیشتر دنبال این نباشد که از دولت کار یا کارمندی بخواهند.

حجت الاسلام یونسی با بیان اینکه دولت پیشین چندین برابر نیاز خود کارمند جذب کرده است، یادآور شد: حدود 300 هزار نفر در این زمینه جذب شده که نه می تواند حقوق آنها را بدهد و نه بیرون کند.

وی با بیان اینکه با راه اندازی سد معشوره دهها هزار شغل در منطقه ایجاد می شود، عنوان کرد: برخی از پولدار شدن مردم بدشان می آید اما ما باید خوشحال باشیم مردم ثروتمند شوند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت با بیان اینکه نامه هایی که مردم به ما می دهند هر کدام یا از کار می گوید یا کمک و یا بیماری عنوان کرد: مشکل باید اساسی و بنیادی حل شود. راهش این نیست، راهش این است که تولید ثروت کرده و امنیت را برقرار کنیم تا سرمایه گذاران بیایند و در اینجا سرمایه گذاری کنند.

حجت الاسلام یونسی با بیان اینکه از اینکه همشهری کوهدشتی را در میدانهای کارگری تهران می بینم رنج می کشم، ادامه داد: کارگر باید در شهر خود کار کند و کنار خانواده اش باشد.

وی با بیان اینکه امروز در مقابل رئیس جمهور مردم لرستان شعار اشتغال سر دادند، افزود: آقای رئیس جمهور در این راستا قول دادند دو میلیارد دلار در لرستان سرمایه گذاری خواهد شد.

حجت الاسلام یونسی با بیان اینکه باید تلاش کنیم فضای کوهدشت برای جذب سرمایه گذاران فراهم شود، عنوان کرد: این دشت طلایی برای جذب سرمایه گذاران قابلیتهای زیادی دارد.کوهدشت امسال در حالیکه آب هم نداشته بیش از 80 هزار تن گندم اضافه تولید کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به بخش تولید در این شهرستان عنوان کرد: همه می گویند لرستان بالاترین نرخ بیکاری رادارد و این یک فاجعه است و بزرگترین خدمت این است که این درصد را پایین بیاوریم.