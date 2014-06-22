مسعود کیمیایی کارگردان پیشکسوت سینمای ایران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه آیا از استقبال مخاطب از فیلم «متروپل» در اکران عمومی رضایت دارد؟ گفت: تا به امروز فروش فیلم «متروپل» بد نبوده است اما انتظار می رود در ادامه اکران فروش بیشتری داشته باشد.

وی درباره خداحافظی زودهنگام فیلم «اشباح» ساخته داریوش مهرجویی بیان کرد: برای فیلم داریوش مهرجویی که این قدر زود از سینما پایین آمد متاسفم. این فیلم باید بیشتر در اکران می ماند. مهرجویی به گردن سینمای ایران حق دارد و نباید با او چنین رفتاری می شد. او سهم به سزایی در سینمای ایران دارد.

کیمیایی در پایان حرف هایش گفت: با یک و یا دو فیلم تکلیف یک تفکر روشن نمی شود، داریوش مهرجویی یک تفکر است.

دو فیلم «متروپل» ساخته مسعود کیمیایی و «اشباح» تازه ترین ساخته داریوش مهرجویی در یک مقطع زمانی اکران شدند اما چهارشنبه 28 خرداد فیلم «اشباح» به علت افتادن کف فروش، از سینماها خداحافظی کرد.

فیلم «متروپل» به کارگردانی مسعود کیمیایی داستان زنی به نام «خاتون» است که در یک نیمه شب به یک باشگاه بیلیارد پناه می‌آورد....

در این فیلم بازیگرانی چون مهناز افشار، محمدرضا فروتن، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، شقایق فراهانی و سحر دولت شاهی ایفای نقش کرده اند.