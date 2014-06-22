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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

روزنامه هفت صبح مجرم شناخته شد

روزنامه هفت صبح مجرم شناخته شد

اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه هفت صبح را مجرم شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه هفت صبح و سایت صراط نیوز تشکیل جلسه داد.

این جلسه به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیأت منصفه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

مدیر مسئول روزنامه هفت صبح با شکایت دادستانی تهران و به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست خواستار رسیدگی به این پرونده شد. پس از دفاعیات مدیر مسئول هفت صبح اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات وارد شور شده و وی را به اتفاق آرا مجرم شناخته و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست. همچنین شاکی سایت صراط نیوز رضایت خود را اعلام کرد.

 

کد مطلب 2317080

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