https://mehrnews.com/x3cNK3 ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 6916596 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴ یکصد و شصت و هفتمین شب تجمع مردم خمین خمین - در این ویدئو یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب مردم خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6916596 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و ششمین شب بیعت با رهبری صد و شصت و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه صد و شصت و هفتمین قرار مردم لنگرود در میدان ۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد حضور حماسی مردم خمین در صد و شصت و هشتمین شب قرار عاشقی یکصد و شصت و پنجمین شب بیعت مردم ساوه با رهبر معظم انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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