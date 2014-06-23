تنش در روابط ورشو-واشنگتن/سیکورسکی:رابطه با آمریکا هیچ ارزشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مجله لهستانی در شماره جدید خود اعلام کرده مدارکی در دست دارد که بر اساس آن "رادوسلاو سیکورسکی" وزیر امور خارجه این کشور، رابطه با آمریکا را بی ارزش خوانده است.

به نوشته این مجله، سیکورسکی که از وی به عنوان یکی از دیپلماتهای ارشد آتی اتحادیه اروپا یاد می شود در گفتگو با یکی از اعضای پارلمان لهستان، این اظهارات را بیان کرده است.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه لهستان گفته است : ما در طول تاریخ از سوی آلمان و روسیه مورد تهدید قرار گرفته و بعد به سمت آمریکا رفته ایم، این تمایل شاید به این خاطر باشد که فکر می کردیم آمریکا کشور بزرگی است اما باید متذکر شوم که رابطه با این کشور هیچ ارزشی ندارد.

به نوشته رویترز، دفتر وزیر خارجه لهستان حاضر نشده به این گزارش واکنشی نشان بدهد. این وضعیت بدون شک تنشهایی میان واشنگتن و وورشو به وجود می آورد.

تنش در روابط ورشو و واشنگتن در حالی است که آمریکا، لهستان را به عنوان پایگاهی مناسب برای مقابله با روسیه قلمداد می کند. اهمیت این کشور از زمان ریاست جمهوری "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا، که موضوع استقرار سپر موشکی امریکا در اروپا مطرح شد دو چندان شد

در آن زمان عنوان شد که بخشی از سپر موشکی آمریکا در لهستان مستقر می شود. هر چند این طرح بعد از مدتی جای خود را به سپر موشکی مشترک اروپا داد اما با این وجود لهستان اهمیت استراتژیک خود را حفظ کرد.