  1. ورزش
  2. جام جهانی
۷ تیر ۱۳۹۳، ۰:۱۹

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

برنامه پخش مستقیم یک هشتم نهایی جام جهانی اعلام شد

برنامه پخش مستقیم یک هشتم نهایی جام جهانی اعلام شد

برنامه پخش مستقیم هشت دیدار مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور یک هشتم نهایی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل از شنبه طبق برنامه زیر از شبکه های سوم ورزش پخش خواهد شد:

شنبه 7 تیرماه
*برزيل - شيلي
زنده از شبکه سه، ساعت : 20:30

یکشنبه 8 تیرماه
*كلمبيا - اروگوئه
زنده از شبکه سه، ساعت : 00:30

* هلند - مکزيک
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 20:30

دوشنبه 9 تیرماه
* کاستاريکا - يونان
زنده از شبکه سه، ساعت : 00:30

* فرانسه - نيجريه
زنده از شبکه سه، ساعت: 20:30

سه شنبه 10 تیرماه
* آلمان - الجزاير
زنده از شبکه سه، 00:30

*آرژانتين - سوییس
زنده از شبکه سه، ساعت: 20:30

چهارشنبه 11 تیرماه
*بلژيک - آمريکا
زنده از شبکه سه، ساعت: 00:30
 

کد مطلب 2320653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها