برنامه پخش مستقیم یک هشتم نهایی جام جهانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور یک هشتم نهایی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل از شنبه طبق برنامه زیر از شبکه های سوم ورزش پخش خواهد شد:

شنبه 7 تیرماه

*برزيل - شيلي

زنده از شبکه سه، ساعت : 20:30



یکشنبه 8 تیرماه

*كلمبيا - اروگوئه

زنده از شبکه سه، ساعت : 00:30



* هلند - مکزيک

زنده از شبکه ورزش، ساعت: 20:30



دوشنبه 9 تیرماه

* کاستاريکا - يونان

زنده از شبکه سه، ساعت : 00:30



* فرانسه - نيجريه

زنده از شبکه سه، ساعت: 20:30



سه شنبه 10 تیرماه

* آلمان - الجزاير

زنده از شبکه سه، 00:30



*آرژانتين - سوییس

زنده از شبکه سه، ساعت: 20:30



چهارشنبه 11 تیرماه

*بلژيک - آمريکا

زنده از شبکه سه، ساعت: 00:30

