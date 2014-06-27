مدافع ایتالیا به محرومیت "لوییس سوارز" اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لوییس سوارز در دقیقه 79 دیدار مرحله گروهی مقابل ایتالیا اقدام به گاز گرفتن شانه "جورجیو کیهلینی" کرد که این امر سبب شد مسئولان فیفا روز گذشته وی را به چهار ماه محرومیت از حضور در مسابقات محروم کنند.
مدافع تیم فوتبال یوونتوس بر روی وب سایت خود نوشت: در خصوص جریمهای که برای سوارز در نظر گرفته شده نه احساس خوشحالی دارم، نه حس انتقام و عصبانیت. من فقط به خاطر شکست تیممان عصبانی هستم. در حال حاضر تنها به سوارز و خانوادهاش فکر میکنم چون احساس میکنم که دوران سختی را پشت سر میگذارند.
کیهلینی افزود: من همیشه جرایمی که مسئولان کمیته انضباطی در نظر میگیرند را روشن و صریح میبینم اما این بار احساس میکنم این جریمه در خصوص سوارز زیاد بوده است. واقعا امیدوارم که دست کم به وی اجازه داد شود تا در کنار هم تیمیهایش باشد چراکه ممنوع کردن وی از انجام این کار، او را از حذف میکند.
نظر شما