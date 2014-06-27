  1. ورزش
  2. جام جهانی
۶ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۲۰

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

مدافع ایتالیا به محرومیت "لوییس سوارز" اعتراض کرد

مدافع ایتالیا به محرومیت "لوییس سوارز" اعتراض کرد

مدافع تیم ملی ایتالیا که "لوییس سوارز" به دلیل گاز گرفتن او دچار محرومیتی چهار ماهه شده گفت این میزان محرومیت برای مهاجم اروگوئه زیاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوییس سوارز در دقیقه 79 دیدار مرحله گروهی مقابل ایتالیا اقدام به گاز گرفتن شانه "جورجیو کیه‌لینی" کرد که این امر سبب شد مسئولان فیفا روز گذشته وی را به چهار ماه محرومیت از حضور در مسابقات محروم کنند.

مدافع تیم فوتبال یوونتوس بر روی وب سایت خود نوشت: در خصوص جریمه‌ای که برای سوارز در نظر گرفته شده نه احساس خوشحالی دارم، نه حس انتقام و عصبانیت. من فقط به خاطر شکست تیممان عصبانی هستم. در حال حاضر تنها به سوارز و خانواده‌اش فکر می‌کنم چون احساس می‌کنم که دوران سختی را پشت سر می‌گذارند.

کیه‌لینی افزود: من همیشه جرایمی که مسئولان کمیته انضباطی در نظر می‌گیرند را روشن و صریح می‌بینم اما این بار احساس می‌کنم این جریمه در خصوص سوارز زیاد بوده است. واقعا امیدوارم که دست کم به وی اجازه داد شود تا در کنار هم تیمی‌هایش باشد چراکه ممنوع کردن وی از انجام این کار، او را از حذف می‌کند.

 

کد مطلب 2320609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها