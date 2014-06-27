به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم مستند "مسی" ساخته الکس د لا ایگلسیای اسپانیایی که تجلیلی است از لیونل مسی مهاجم تیم ملی فوتبال آرژانتین، روز دوم ماه جولای در شهر ریو دو ژانیرو به نمایش در می‌آید.

پبه گفته کمپانی تهیه مدیاپرو، تاریخ پیش نمایش این فیلم طوری تنظیم شده که با مسابقات جام جهانی هم زمان باشد.

این فیلم مستند بر پایه فیلمنامه خورخه والدانو بازیکن بزرگ فوتبال آرژانتین ساخته شده و در آن از تصاویر واقعی ضبط شده از مسی – تنها بازیکنی که موفق به دریافت چهار توپ طلا شده است – از زمانی که چهار سال داشته تا به حال، استفاده شده است. بزرگانی مانند مارادونا، یوهان کریوف، سزار لویس منوتی، آندرس اینیستا و آلخاندرو سابلا نیز در این فیلم حضور دارند.

مسی که خیلی‌ها او را به عنوان بزرگترین بازیکن فوتبال تاریخ می‌شناسند، در خانواده‌ای محقر در شهر روزاریوی سانتا فه بزرگ شد و در سن یازده سالگی متوجه شد که کمبود هورمون رشد دارد. باشگاه فوتبال اف سی بارسلونا وقتی که پتانسیل این کودک را به چشم دید، تمام هزینه‌های درمان او را پرداخت کرد.