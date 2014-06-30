لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب در مورد آن توضیح بیشتری داد و اظهارداشت: لازم بود این نشست با حضور نصر الله سجادی، رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ برگزار شود. به همین دلیل پس از بازگشت وی از برزیل، روز یکشنبه و در اولین فرصت ایجاد شده نشست مورد نظر را برگزار کردیم تا به یک جمع بندی نهایی دست یابیم.

وی با یادآوری اینکه پیش از این نادو طی نشست با حضور چهار وزنه‌بردار دوپینگی و اولیای آنها، مستندات و مدارک‌شان را دریافت کرده و برای‌شان تشکیل پرونده داده بود، خاطرنشان کرد: در نشست روز گذشته پرونده این چهار وزنه بردار مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به رای محرومیت دو ساله‌ای که از سوی فدراسیون بین‌المللی برای آنها اعلام شده بود، مختومه اعلام شد.

دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ادامه داد: اما در رابطه با مربی متهم وزنه‌برداری به نام فریدون غزالیان، هنوز هیچ رای و حکمی اعلام نشده است. این مربی که وزنه‌برداران دوپینگی در گفتگوهای رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای خود وی را مقصر اصلی دوپینگ‌شان معرفی کرده‌اند، در آخرین نشستی که خردادماه داشتیم، توضیحاتی در رابطه با اتهامات وارد شده به خود ارائه کرد که همه آنها را شنیدیم و مکتوب کردیم و همراه با مدارکی که وی در حمایت از خود در اختیارمان قرار داد را ضمیمه پرونده‌اش کردیم.

پورکاظمی تاکید کرد: در نشست روز یکشنبه در مورد این پرونده مجددا در حضور رئیس نادو بحث و بررسی شد و همان طور که پیش از این هم گفته بودم مقرر شد تا پرونده مورد نظر را جهت تصمیم‌گیری و اعلام رای در اختیار دایره حقوقی و حراست وزارت ورزش و جوانان و مراجع قضایی بالاتر قرار دهیم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با یادآوری باید و نبایدهای نادو در اعلام رای مربوط به متهمان گفت: نادو فقط مجاز به صدور رای برای ورزشکاران دوپینگی است اما در رابطه با افراد غیر ورزشکار که به نوعی در ماجرای تخلف آنها نقش دارند، باید مراجع قضایی بالاتر تصمیم بگیرند. مربی هم جزو افرادی است که تصمیم‌گیری در رابطه با تخلف وی در حوزه اختیارات نادو نیست.

دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در پایان گفت: جمع بندی صحبت‌های مطرح شده از سوی وزنه‌برداران را در کنار پرونده کامل مربی متهم آنها جهت صدور حکم در اختیار دایره حقوقی و حراست ورزش و جوانان و مراجع قضایی بالاتر قرار دادیم و منتظر اعلام رای می‌مانیم.