به گزارش خبرگزاری مهر، لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با پایگاه خبری - تحلیل پزشکی ورزشی ایران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) پس از بررسی شواهد و مستندات تست دوپینگ چهار وزنه‌بردار نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و برگزاری پنج جلسه کارشناسی در این زمینه بر اساس ماده 2-3-10 آیین نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ رای نهایی خود را صادر کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، حسین توکلی سرمربی تیم وزنه‌رداری نوجوانان ایران به دلیل توجه کافی نداشتن به وظایف محوله خود به توبیخ کتبی و درج در پرونده فدراسیون وزنه‌برداری محکوم شد و فریدون غزالیان مربی شاغل در باشگاه هیات وزنه‌برداری شهرستان قائمشهر هم به علت تجویز دارو و مواد نیروزای ممنوعه به ورزشکاران نوجوان به مدت چهار سال از تمامی فعالیت‎های مربوط به مربیگری و احراز سمت و عضویت ورزشی در سازمان‎های ورزشی رسمی محروم شد.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یادآور شد: رسیدگی به پرونده فوق به لحاظ انجام دادرسی حقوقی (غیر ورزشی) به مراجع ذیربط و ذیصلاح ارجاع داده شد.