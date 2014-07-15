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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

پورکاظمی خبر داد:

صدور رای چهار وزنه‌بردار دوپینگی/ توکلی توبیخ شد، غزالیان 4 سال محروم

صدور رای چهار وزنه‌بردار دوپینگی/ توکلی توبیخ شد، غزالیان 4 سال محروم

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) از محرومیت چهار ساله یک مربی باشگاهی و توبیخ سرمربی تیم وزنه‌برداری نوجوانان به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگ چهار وزنه‌بردار نوجوان در رقابتهای برون مرزی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با پایگاه خبری - تحلیل پزشکی ورزشی ایران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) پس از بررسی شواهد و مستندات تست دوپینگ چهار وزنه‌بردار نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و برگزاری پنج جلسه کارشناسی در این زمینه بر اساس ماده 2-3-10 آیین نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ رای نهایی خود را صادر کرد.

وی تصریح کرد: بر  این اساس، حسین توکلی سرمربی تیم وزنه‌رداری نوجوانان ایران به دلیل توجه کافی نداشتن به وظایف محوله خود به توبیخ کتبی و درج در پرونده فدراسیون وزنه‌برداری محکوم شد و فریدون غزالیان مربی شاغل در باشگاه هیات وزنه‌برداری شهرستان قائمشهر هم به علت تجویز دارو و مواد نیروزای ممنوعه به ورزشکاران نوجوان به مدت چهار سال از تمامی فعالیت‎های مربوط به مربیگری و احراز سمت و عضویت ورزشی در سازمان‎های ورزشی رسمی محروم شد.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یادآور شد: رسیدگی به پرونده فوق به لحاظ انجام دادرسی حقوقی (غیر ورزشی) به مراجع ذیربط و ذیصلاح ارجاع داده شد.

کد مطلب 2332046

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