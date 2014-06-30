النجیفی شایستگی ریاست پارلمان آینده عراق را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، "عبدالسلام المالکی" نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که "اسامه النجیفی" شایستگی خود را برای ریاست پارلمان عراق از دست داده است.

وی افزود: شرایط خاص در هر مرحله ای در سیاست، افراد خاصی را می طلبد و تجربه پیشین ما در زمان ریاست غیر مسئولانه نجیفی در پارلمان عراق تجربه موفقی نبوده است و مردم عراق نیز بهای این تجربه ناموفق را پرداخته اند.

مالکی خاطر نشان کرد: منصب ریاست پارلمان، منصبی مهم و حیاتی است چرا که بالاترین منصب قانون گذاری در کشور است و هرکس که در این منصب فعالیت می کند باید از طایفه گرایی و جانبداری کورکورانه از یک قشر خاص خودداری کند چرا که وی نماینده همه ملت عراق است و باید حامی همه مردم عراق باشد.

وی تأکید کرد که نجیفی نقش گسترده ای در همه بحرانهای اخیر و تشدید اوضاع امنیتی در عراق دارد.

این سیاستمدار عراقی اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون و گروههای سیاسی دیگر معتقدند که نجیفی صلاحیت تصدی پست ریاست پارلمان را در دوره آتی ندارد.