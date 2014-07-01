نمایشگاه قرآن فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ انس با قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شب گذشته 9 تیرماه در مراسم تجلیل از یازده نفر از اساتید برجسته قرآنی کشور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قران کریم، در سخنانی با اشاره به اینکه برگزاری چنین همایش هایی نقطه عطفی در فعالیت های قرآنی کشور خواهد بود، گفت: آنچه توسط بخش دانشگاهی در نمایشگاه قرآن عرضه شده است محصول تلاش قرآنیان کشور در این بخش بوده است.



وی با اشاره به اینکه بخش دانشگاهی در نمایشگاه قرآن با حضور دستگاه های مختلف وزارت علوم تشکیل شده است، افزود: آثار قرآنی تا حدی دارای ظرفیت هستند که اگر بازدیدهای مکرری توسط مسئولان از آنها صورت گیرد باز هم کم است.



هاشمی تصریح کرد: همکاران ما در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه ها همچون، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم و معارف، وزارت بهداشت، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، دانشگاه آزاد، فنی حرفه ای، فرهنگیان و علمی کاربردی در این حوزه دارای فعالیت هستند.



معاون فرهنگی دانشجویی وزیر علوم اظهار کرد: در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ترویج انس با قرآن کریم فراهم شده است. نگاه ما این است که تبلیغ قرآن در محیط دانشگاهی تفاوت معنا داری با سایر حوزه ها داشته باشد و توقع می رود دانشگاه ها با تشویق دانشجویان به تدبر در قرآن کریم از آن بهره ببرند.



وی گفت: برنامه گسترش تدبر، تفکر و تعقل در قرآن کریم را در سطح دانشگاه ها جزء اولویت ها قرار داده ایم. ما اعتقاد داریم باید در سطح دانشگاه ها انس با مضامین اصیل قرآنی داشته باشیم، اگر در این زمینه شاهد فاصله زیادی هستیم به این خاطر است که هنوز ارتباط خوبی با آن نداشته ایم.



هاشمی در ادامه با بیان اینکه نمره ما در بحث انس با قرآن کریم نمره قبولی نبوده است، گفت: برای این که در زیر حمایت قرآن قرار بگیریم باید انس با قرآن داشته باشیم. در برخی احادیث آمده است که زمانی که فتنه ها چون پاره های آتش شما را در بر گرفتند پس به قرآن پناه ببرید و ما باید همیشه خود را در پناه قرآن قرار دهیم.



معاون فرهنگی دانشجویی وزیر علوم در ادامه در مورد بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن افزود: تقسیم بندی غرفه ها بر اساس موضوعات بوده است، در جشنواره پایان نامه های دانشجویی بخش های مختلف مشارکت دارند که مدیریت بر عهده وزارت علوم و جهاد دانشگاهی است.



وی یادآور شد: در بخش طب نیز وزارت بهداشت عهده دار مسئولیت شده است، تشکل های قرآن و عترت نیز با محوریت بسیج دانشجویی شکل گرفته است و جشنواره ملی قرآن را دانشگاه پیام نور پیگیری می کند، همچنین مطالعات میان رشته ای بر عهده با جهاد دانشگاهی است. در بخش دانشگاهی تفاهم نامه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهیم داشت تا حرکت جدیدی را در بخش فعالیت های قرآنی داشته باشیم.



معاون فرهنگی داشنجویی وزیر علوم اظهار کرد: در نمایشگاه امسال نشست های تخصصی خوبی را در نظر گرفته ایم که سهم بخش دانشگاهی تنها 10 نشست بوده است. همچنین امسال سیزدهمین دوره جشنواره پایان نامه های دانشجویی را خواهیم داشت که تا کنون 500 پایان نامه مورد داوری قرار گرفته است.



وی در پایان سخنانش در مورد جشنواره های قرآن و عترت وزارت علوم گفت: میزبانی این دوره از مسابقات ملی قرآن دانشجویان برعهده دانشگاه پیام نور گذاشته شده است که این مسابقات در آبان ماه برگزار خواهد شد. همچنین مرحله سراسری مسابقات قرآن وزارت علوم شهریورماه در ایلام برگزار خواهد شد.