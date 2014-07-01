به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطینی معا، گروه مسلح موسوم به "انصار دوله اسلامیه" در شهر قدس با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود مسئولیت ربودن و کشتن سه شهرک نشین صهیونیست را برعهده گرفت.

این گروه در بیانیه خود اعلام کرده که در حمایت از گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش و "ابی بکر البغدادی" سرکرده آن، این اقدام را اتخاذ کرده است.

گروه انصار الدوله همچنین مسئولیت حملات موشکی علیه اراضی اشغالی از سوی غزه را از یک ماه و نیم پیش برعهده گرفت و رژیم اشغالگر قدس را به انجام حملات دیگر تهدید کرد.

این گروه همچنین تهدید کرد که حملاتی را نیز علیه پایگاه های تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری انجام خواهد داد.

در این بیانیه ضمن مرتد خواندن تشکیلات خودگردان فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز یک گروه حزبی توصیف شد.