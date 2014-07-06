آخرین وضعیت امدادرسانی به مناطق سیل زده آذربایجان شرقی/ آماده باش ستادهای بحران استانداری و فرمانداری ها

به گزارش خبرنگار مهر، بارش های اخیر در آذربایجان شرقی که موجب جاری شدن سیل در برخی از مناطق شده است، به بخش کشاورزی و دامی برخی از شهرستان های استان خسارت وارد شده است.

شهرستان های آذرشهر، عجبشیر، چارویماق و هشترود از جمله شهرستان هایی هستند که خسارت بیشتری به آنها وارد شده و امدادگران هلال احمر استان در این شهرستان ها به صورت آماده باش مستقر شده اند.

مدیر كل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امدادرسانی به این شهرستان ها اظهار داشت: امداد گران با تمام توان در این شهرستان ها مستقر شده و از نزدیك به امداد و نجات می پردازند.

وی به اعزام امدادگران به شهرستان های چاراویماق و هشترود خبر داد و گفت: روستای آی داغ هشترود از جمله روستاهایی است که برخی از منازل مسكونی آن دچار آبگرفتگی شده یا تخریب شده است كه امدادگران کمک های لازم را به پنج منزل مسکونی انجام دادند.

عزیز نوری در ادامه به توزیع لوازم امدادی و مواد غذایی در بین روستاییان خبر داد و گفت: در دو روستای دیگر نیز هفت دستگاه چادر امدادی برای اسكان موقت سیل زدگان برپا شده است.

امدادرسانی به 75 روستای چاراویماق

رئیس جمعیت هلال احمر چاراویماق امدادرسانی به 75خانوارسیل زده در روستاهای تریان وقوی دلان خبر داد و گفت: در پی اعلام فرمانداری شهرستان چاراویماق ، امدادگران جمعیت هلال احمر چاراویماق بلافاصله جهت امدادرسانی به روستاهای قوی دلان و تریان اعزام شدند.

رحیم سلطانی در ادامه افزود: خوشبختانه این سیل تلفات جانی در روستاهای یاد شده در بر نداشت ولی به لحاظ آبگرفتگی منازل نیاز به امدادرسانی داشتند که درهمین راستا امدادگران اقدام به برپایی چادر و توزیع چادر ومواد غذایی اولیه در میان اسکان داده شدگان كردند.

در این روستاها آب وارد خانه ها شده و زندگی بیش از 75 خانوار را مختل كرده بود.

هفت میلیارد ریال خسارت سیل به شهرستان عجب شیر

در شهرستان عجب شیر نیز بر اثر جاری شدن سیل حدود 220 واحد احشام این روستاها تلف و بیش از 10 منزل مسکونی روستای قبادلو تخریب شده است.

فرماندار شهرستان عجب شیر در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: جاری شدن سیل به اراضی زراعی، باغی و دامی روستاهای رحمانلو و قبادلو واقع در بخش مرکزی این شهرستان خسارت زد.

ابراهیم طاهری با اشاره به اینکه جاری شدن سیل خسارات جانی نداشت، یادآوری کرد: براساس برآورد اولیه در پی بروز این حادثه، بیش از هفت میلیارد ریال به این شهرستان خسارت وارد شده است.

تلف شدن 150 رأس گوسفند در آذرشهر

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر نیز از تلف شدن 150 راس گوسفند و تاسیسات ریلی راه آهن خبر داد و گفت: براثر ریزش سنگ و گل و لای از تپه های اطراف، جاده مواصلاتی آذرشهر به طرف عجب شیر و بالعکس مسدود و پل تردد مسیر آب تخریب و به تاسیسات زیر بنایی راه آهن خساراتی وارد آمد.

سرهنگ سید لطیف حسینی ادامه داد:این بارش در این شهرستان به تعدادی از مزارع روستاهای اطراف خسارت وارد کرد و حدود 150 راس گوسفندان روستاییان را تلف کرد.

وی از ساکنان منطقه سیل زده خواست در روزهای آینده از قرار دادن احشام در مسیر جاری شدن سیل و نیز بردن احشام به نقاط کوهستانی هنگام بارش های رگباری به منظور در امان ماندن از خطرهای سیلاب و تگرگ خودداری کنند.

گزارش ها حاکی است، در شهرستان چاراویماق نیز سیل همچنین به جاده های روستاهای گویجه قلعه، تریان قشلاقی، شور قشلاق و قویدلان خسارت سنگین وارد کرده و بسیاری از پل هایی روستایی را تخریب کرده است.

پیش بینی بارش تگرگ و سیلاب و آماده باش ستادهای بحران شهرستان ها و فرمانداری های آذربایجان شرقی

مدیرکل ستاد بحران استانداری آذربایجان‌ شرقی نیز با برآورد خسارت سیل شب گذشته در استان گفت: در این حادثه به 150 متر از خطوط ریلی مسیر عجب شیر - آذرشهر نزدیک سه میلیارد و 500 میلیون ریال خسارت وارد شده است.

خلیل ساعی برآورد کلی خسارات این حادثه را 30 میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: هشت میلیارد ریال از این خسارت در حوزه راه و شهرسازی است و سیل شب گذشته به مسیرهای اتوبان پیامبر اعظم، جاده‌های عجب‌شیر، آذرشهر و خود تبریز خسارت وارد کرده است. .

وی با تاکید بر این موضوع که تمام راه‌های مسدود شده در نخستین ساعات بامداد بازگشایی شده است، تصریح کرد: علاوه بر خسارات وارده به جاده های استان، در این حادثه 370 راس گوسفند نیز تلف شده اند که 170 راس از آنها در آذرشهر و 200 راس نیز در عجب‌شیر بر اثر سیل از بین رفته اند.

مدیرکل ستاد بحران استانداری آذربایجان‌ شرقی با اشاره به آماده باش این ستاد در شهرهای استان اظهار داشت: با توجه به پیش ‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش تگرگ و سیلاب برای امروز و روزهای آینده، تمام ستادهای بحران شهرستان‌ها و فرمانداری‌های استان در حالت آماده ‌باش قرار دارند.

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گزارش از: شاهین بدرحیدری